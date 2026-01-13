मीरजापुर में हत्याकांड ! लालच में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने सौतेली मां और भाई को बेरहमी से उतारा मौत के घाट

Advertisement
Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:32 AM IST
मीरजापुर न्यूज/कृष्णदेव कुमार:उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया. संपत्ति विवाद में अंधे हुए एक युवक ने अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने दोनों को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया, वहीं हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए सौतेली मां का शव नहर में फेंक दिया.

कहां का पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना मीरजापुर मड़िहान कस्बा की बाजार की बताई जा रही है. मृतकों की पहचान स्वर्गीय प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी उषा गुप्ता और उनके बेटे आयुष गुप्ता के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, आरोपी प्रेमचंद गुप्ता का बेटा है, जो लंबे समय से संपत्ति को लेकर नाराज चल रहा था. आए दिन घर में इसी बात को लेकर विवाद होता रहता था.

धारदार हथियार से की निर्मम हत्या
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पहले घर में मौजूद अपने सौतेले भाई आयुष पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने सौतेली मां उषा गुप्ता को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उषा गुप्ता के शव को पास की नहर में फेंक दिया, ताकि अपराध छिपाया जा सके.

नहर में शव मिलने से खुला राज
स्थानीय लोगों ने नहर में महिला का शव उतराता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पहचान कराई. वहीं घर में युवक का खून से लथपथ शव मिलने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. दोहरी हत्या की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी
सूचना मिलते ही मड़िहान थाना पुलिस के साथ उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अन्य सबूत जुटाये. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह संपत्ति विवाद सामने आ रही है।

आरोपी की तलाश 
घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे मड़िहान क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है.

