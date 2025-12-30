Mirzapur News: दोस्ती का ऐसा खौफनाक अंजाम! पहले दोस्त की हत्या, फिर खुदकुशी… वजह सुनकर कांप उठेगी रूह

Mirzapur News/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर दोस्त ने पहले दोस्त के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसे मार डाला इससे भी ज्यादे हैरानी की बता ये है कि उसके मौत के बाद खुद को हथियार से मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. जब इस घटना की वजह सामने आई तो सभी लोग सन्न रह गए.

कहां की है ये घटना?

चुनार थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह लोग उस वक्त सकते में आ गए जब पता चला कि कंतलाल ने प्रेमलाल की हत्या कर दी है . दरअसल प्रेमलाल और कंतलाल दोनों पड़ोसी और अच्छे दोस्त भी थे. आज सुबह किसी किस बात से नाराज कंतलाल ने धारदार हथियार से प्रेमलाल के ऊपर हमला बोल दिया . गंभीर रूप से घायल होने से उसकी मौत हो गई , जिसके बाद कंतलाल ने उसी हथियार से खुद पर प्रहार कर मौत को गले लगा लिया . दोनों की मौत हो गई.

गांव के लोगों के मुताबिक, दोनों पड़ोसी के साथ अच्छे दोस्त भी थे. वारदात की खबर से गांव में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है. पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कानूनी कार्रवाई में जुट गई है .

एसपी का बयान

एसपी नक्सल मनीष मिश्रा ने बताया कि दोनों पड़ोसी अच्छे मित्र भी थे . किसी बात को लेकर अनबन हुई और कंतलाल ने प्रेमलाल के ऊपर हमला बोल दिया . जिसमें उसकी मौत हो गई और उसके बाद कंतलाल ने उसी हथियार से अपने जीवन लीला भी समाप्त कर ली. मामले में तहरीर प्रतिकार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं की विषय बन हुआ है.

कार सवार युवकों की पिटाई

वहीं मीरजापुर में पड़री थाना क्षेत्र के हाईवे पर ढाबे से खाना खाकर लौट रहे कार सवार दो युवकों को दबंगों ने बीच सड़क पर रोककर बेरहमी से पीट दिया. आपसी विवाद को लेकर हुई इस मारपीट में हमलावरों ने लात-घूंसे और डंडों का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. एसपी सिटी ने बताया मामला संज्ञान में आया है जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बताया गया कि कार सवार युवक ढाबे से भोजन करने के बाद लौट रहे थे, तभी भरपुरा क्षेत्र के रहने वाले कुछ दबंग युवकों ने हाईवे पर उनकी कार को जबरन रुकवा लिया. इसके बाद हमलावरों ने कार से युवकों को बाहर निकालकर मारपीट शुरू कर दी. घटना के दौरान दबंग युवकों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया है. वायरल वीडियो में दबंगों की दबंगई और युवकों के साथ की गई बेरहमी साफ दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि मारपीट का कारण आपसी झगड़ा बताया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार मारपीट करने वाले युवक पड़री थाना क्षेत्र के भरपुरा इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं. घायल युवकों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान कर रही है . दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.