सोनभद्र में योगी सरकार में मंत्री संजीव गोंड की गाड़ी पर हमला! कार समेत एक गिरफ्तार, दो की तलाश, सुरक्षा व्यवस्था पर लगा सवालिया निशान

Sonbhadra Attack on Minister Vehicle: यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर हमले की घटना ने प्रदेश की राजनीति में सनसनी मचा दी  है. जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर को सीएम योगी का सोनभद्र दौरा है, उससे पहले सरकार के मंत्री पर इस तरह हमले की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 31, 2025, 11:16 AM IST
Arvind Dubey/Sonbhadra: प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर कथित तौर पर हमला किए जाने की सूचना ने जिले की राजनीति को गरमा दिया है. बताया जा रहा है कि मंत्री जी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव तिवारी के साथ रॉबर्ट्सगंज से डाला लौट रहे थे, तभी चोपन पुल के पास कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और कथित तौर पर बोनट और शीशे पर प्रहार किया. 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस ने लखनऊ नंबर की एक कार को कब्जे में लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

घटना पर पुलिस का बयान 
मामले में जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात समाज कल्याण मंत्री और उनके साथी रॉबर्ट्सगंज से डाला की ओर जा रहे थे, तभी मंत्री की स्कॉट गाड़ी और एक अन्य कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई. थाना चोपन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए UP 32 KP 1042 नंबर की कार को पकड़ा. वाहन स्वामी और चालक अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कार में सवार दो अन्य युवक शुभम सोनी और पंकज अग्रहरि, दोनों दुद्धी के निवासी फिलहाल फरार हैं.

हमला करने वाले फरार आरोपियों की तलाश जारी
एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि मामला ओवरटेक को लेकर विवाद का है, फिर भी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना में मंत्री जी के काफिले में शामिल स्कॉट गाड़ी और दूसरी कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई थी. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही.

ये भी पढ़ें: जालौन में भाजपा नेता के होटल में मिला सैफ का शव, गोली लगने से मौत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे की है बंदूक

 

