फास्ट फूड से आंत हुई खराब ! तीन महीने की इलाज के बाद 11वीं की छात्रा की तड़प-तड़प के मौत

 Amroha News: अमरोहा में फास्ट फूड खाने का शौक एक 11वीं की छात्रा की जान पर भारी पड़ गया. चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से छात्रा की आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. जिनमें छेद हो गए.  हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

 

Dec 23, 2025, 12:35 PM IST
अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल : यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड खाने का शौक एक 11वीं की छात्रा की जान पर भारी पड़ गया. चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से छात्रा की आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. जिनमें छेद हो गए.  हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, मृतक छात्रा अहाना 16 साल की थी. वह अमरोहा नगर के मोहल्ला अफगानान निवासी किसान मंसूर खान की बेटी थी.  वह शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी. और परिवार में सबसे छोटी बेटी थी.  परिवार में माता सारा खान, एक बेटा और दो बेटियां हैं.  परिजनों के अनुसार अहाना को फास्ट फूड खाने की आदत थी.  मना करने के बावजूद वह अक्सर चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर का सेवन करती रहती थी.

जब तबीयत बिगड़नी तो पेट में तेज दर्द रहने लगा
दरअसल, सितंबर माह में उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और पेट में तेज दर्द रहने लगा. 30 नवंबर को परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच में सामने आया कि उसकी आंतें आपस में चिपक गई हैं और उनमें कई जगह छेद हो चुके हैं. डॉक्टरों ने आंतों की खराब हालत का मुख्य कारण लगातार फास्ट फूड का सेवन बताया.

फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह 
जब छात्रा का ऑपरेशन किया गया. तब तो जो सफल रहा. करीब दस दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसकी सेहत में लगातार गिरावट आती रही.  चार दिन पहले हालत फिर बिगड़ने पर परिजन उसे दिल्ली एम्स ले गए. परिजनों के मुताबिक एम्स में इलाज के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ था और वह चलने-फिरने भी लगी थी.

जानें मुख्य वजह ? 
रविवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई और हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई. अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह बताया है.  होनहार छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में हैं. 

