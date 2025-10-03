पानी से भरी बाल्टी मे गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: यूपी के मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है जहाँ मामा कर घर आया हुआ एक 2 साल का मासूम खेलते खेलते पानी की भरी बाल्टी मे गिर गया जिसके चलते मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना के वक्त मासूम की माँ और मामा का परिवार ऊपर छत पर गया था और मासूम निचे अकेला था उसी वक्त मासूम खेलते खेलते पानी की बाल्टी के पास जाकर पानी से खलने लगा और अचानक पानी कों बाल्टी मे मुहु के बल गिर गया.

पड़ोसी ने देखा तो मचा हड़कंप

घटना की जानकारी परिजनों कों उस वक्त हुई जब कुछ देर बाद पड़ोसी महिला घर आयी और उसने आकर बच्चे कों बाल्टी मे पड़ा हुआ देखा तो हल्ला कट गया. जिसके बाद से माँ सहित परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है जबकि मासूम बच्चे का पिता हिमाचल मे नौकरी करता है । सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और परिजनों से घटना की पुष्टि की.

बिलारी थाना इलाके की घटना

दरअसल मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के सहसपुर इलाके का है जहाँ सेरुल नाम की महिला अपने भाई के यहाँ आयी हुई थी और उसका पति हिमाचल मे नौकरी करता है, महिला पिछले 4 माह से अपने भाई के घर आयी हुई थी, आज जब महिला अपने 2 साल के मासूम कों नहाने की तैयारी कर रही थी उसी समय ऊपर छत पर अपने भाई के पास ऊपर चली गई और मासूम कों खेलता हुआ छोड़ गयी.

क्या बोले एसपी ग्रामीण?

माँ के ऊपर छत पर जाने के बाद मासूम खेलने लगा और खेलते खेलते वो पानी की बाल्टी के पास पहुंच गया और पानी से खेलने लगा, तभी बच्चा बाल्टी मे मुंह के बल उल्टा नीचे गिर गया. जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई. मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बच्चे की बाल्टी में डूबकर मरने की पुष्टि की और कहा कि थाना बिलारी पुलिस मौके पर पहुंच गई और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.