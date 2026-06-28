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मुरादाबाद में 2 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार

Moradabad News : मुरादाबाद जिले से एक सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मां ने अपने अवैध संबंधों के रास्ते में रोड़ा बन रहे अपने ही 2 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 28, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:11 PM IST
मुरादाबाद में 2 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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