मुरादाबाद में 2 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार

घूमने जाने की जिद और देखरेख से परेशान थी मां

यह दर्दनाक घटना मुंडापांढे थाना क्षेत्र के सहरिया गांव की है. पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. महिला ने बताया कि उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. उसका 2 साल का बेटा बहुत छोटा था. जब भी वह अपने प्रेमी से मिलने या उसके साथ घूमने जाने की योजना बनाती, तो बच्चा साथ जाने की जिद करने लगता था. बच्चे को साथ ले जाने और उसकी देखरेख करने की मजबूरी से तंग आकर मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया.