मुरादाबाद में 2 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार

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मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मां ने अपने अवैध संबंधों के रास्ते में रोड़ा बन रहे अपने ही 2 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
घूमने जाने की जिद और देखरेख से परेशान थी मां
यह दर्दनाक घटना मुंडापांढे थाना क्षेत्र के सहरिया गांव की है. पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. महिला ने बताया कि उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. उसका 2 साल का बेटा बहुत छोटा था. जब भी वह अपने प्रेमी से मिलने या उसके साथ घूमने जाने की योजना बनाती, तो बच्चा साथ जाने की जिद करने लगता था. बच्चे को साथ ले जाने और उसकी देखरेख करने की मजबूरी से तंग आकर मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया.
हत्या को बीमारी का रूप देने की कोशिश
मासूम की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी महिला का दिल नहीं पसीजा. खुद पर से शक हटाने के लिए उसने इस हत्याकांड को एक बीमारी का रूप देने की साजिश रची. उसने ससुराल वालों और परिजनों को गुमराह करने के लिए बहाना बनाया कि बच्चे को खून की उल्टी हुई थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
ताई-ताऊ की सतर्कता से खुला राज
जब बच्चे की मौत की सूचना परिजनों को मिली, तो मृतक बच्चे के ताऊ और ताई तुरंत वहां पहुंचे. उन्होंने जब बच्चे के शव को देखा, तो उसके गले पर चोट और कसने के निशान मिले. परिजनों को तुरंत हत्या का शक हो गया और उन्होंने बिना देर किए पुलिस को मामले की सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शक के आधार पर मां को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया.
पति की गैरमौजूदगी में बढ़े अवैध संबंध
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला मीनू के चार बच्चे हैं, जिनमें से मृतक उसका सबसे छोटा बेटा था। महिला का पति पेशे से ड्राइवर है और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता है. पति की अनुपस्थिति के दौरान महिला के किसी गैर मर्द से अवैध संबंध बन गए, जो इतने गहरे हो गए कि उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली.
पुलिस का बयान
एसपी सिटी के अनुसार, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि इस हत्या की साजिश में महिला के प्रेमी की कोई भूमिका थी या नहीं, ताकि मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.