युवा सिपाही की मौत की वजह बनी भाभी! ब्लैकमेलिंग से परेशान हो जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट ने पुलिस को भी किया हैरान

राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर में भाभी से परेशान 25 साल के सिपाही ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. सिपाही के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है. इसमे सिपाही ने अपनी भाभी और एक दीप्ती दीप्ति नाम की लड़की ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है.

2 सितंबर को खाया जहर, नहीं बची जान

सिपाही अमित ने 2 सितंबर को जहर खाया था. हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. 7 दिन से उसका इलाज चल रहा था. 9 सितंबर मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया. अमित कुमार बुलंदशहर के रहने वाले थे. 2021 बैच में भर्ती हुए थे. अभी बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात थे और नजीबाबाद की सरस्वती विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. 2 सितंबर को उन्होंने कमरे में सल्फास खा लिया. हालत बिगड़ने पर सिपाही ने मकान मालिक को सूचना दी. मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और अमित कुमार को जिले के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां प्राथमिक इलाज के बाद सिपाही को मेरठ रेफर कर दिया गया.7 दिन से सिपाही का आनंद अस्पताल में इलाज चल रहा था. मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सुसाइड नोट में क्या मिला

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक सिपाही अमित के घर से एक रजिस्टर और सल्फास की पुड़िया बरामद हुई है. रजिस्टर में करीब 8 से 10 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा मिला. शुरुआत में अमित कुमार ने घरेलू कलह और व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया था, लेकिन बाद में उस हिस्से को काट दिया. इसके बाद उसने पूरी कहानी दीप्ति नामक युवती और उसकी मां के खिलाफ लिखी. दोनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया.

घटना पर पुलिस का बयान

इस मामले पर एसपी सिटी संजीव बाजपेई ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के अंतिम संस्कार किए जाने के बाद उनकी तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जाएगी. दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मृतक सिपाही का शव इसके गांव डोलमा हसनगढ़ पहुंच गया है. जहां परिजनों ने पुलिस की देखरेख और राजकीय सम्मान के बीच उसका अंतिम संस्कार किया है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

