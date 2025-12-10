मां–बाप के बीच सो रहे मासूम की बुझ गई सांस… अस्पताल पहुंचे ही हुआ दोनों में विवाद!

Amroha Baby Death: यूपी के अमरोहा में उस वक्त हलचल मच गया जब एक गांव में रविवार 7 दिसंबर की रात एक दर्दनाक घटना में 27 दिन के नवजात की माता-पिता के बीच सोते समय दबने से दम घुटकर मौत हो गई. रविवार रात दंपती सो रहे थे और बच्चा दोनों के बीच में था. रात में किसी वक्त मासूम बच्चा पति-पत्नी के बीच में दब गया. दम घुटने से बच्चे की मृत्यु हो गई.

क्या है पूरा मामला

दरअसल यह मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है जहां पर एक किसान के परिवार में 27 दिन पहले पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. रविवार रात दंपती सो रहे थे और बच्चा दोनों के बीच में था. रात लगभग 11 बजे मां की आंख खुली तो बच्चा हरकत करता नहीं दिखा.इस बीच परेशान मां ने पास में सो रहे पति को जगाया. पति ने भी बच्चे को हिलाया डुलाया. बावजूद इसके बच्चे में हरकत नहीं हुई. सहमे दंपती तत्काल मासूम बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. यहां चिकित्साधीक्षक डा.योगेंद्र सिंह ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की पुष्टि होते ही पति-पत्नी अस्पताल में झगड़ने लगे. एक-दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे.

परिवार में गम का माहौल

स घटना से परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी मायूस हैं. अचानक हुई मौत पर इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल हर तरफ बच्चे की मौत पर सन्नाटा पसरा हुआ है. महज 27 दिन के मासूम की इस तरह हुई मौत पर हर कोई गम में है.

अपने बच्चे की मौत पर बेहोश हुई मां

यह दिल दहलाने वाली घटना सुनकर मां बेसुध हो गई. पिता को भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया. साथ में जो परिवार जन आये थे उनलोगों ने बच्चे को समझा कर घर ले गए. हालांकि इस मामले में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है. इस बीच जैसे ही बच्चे की मौत मां ने सुनी वह रोने लगी. बच्चे की हालत देखकर मां बेहोश हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत पर मां की हालत खराब है.

