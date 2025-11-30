शादी में जा रहे परिवार पर काल बनकर दौड़ी रोजडवेज बस, मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत

Moradabad Road Accident: यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया. कटघर थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस ने पीछे से आटो में टक्कर मार दी. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. बताया गया कि आटो सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है.

आटो से जा रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, ऑटो चालक माटी उर्फ संजू अपने परिवार के साथ रफतपुर कटघर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. कटघर थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद हाईवे पर लग गया जाम

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया. पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया. मृतकों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं. सूचना मिलते ही मृतकों के गांव के लोग घटनास्थल एवं अस्पताल पहुंचे. रोडवेज बस मेरठ डिपो की थी. पुलिस ने बस को कब्जे में ​ले लिया है. जबकि चालक फरार हो गा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : शादी की खबर से टूटा प्यार… वहीं थम गई दोनों की सांसें, एक ही जाति के थे, फिर भी नहीं मिल सका साथ!

यह भी पढ़ें : बिजनौर में बीएलओ का हार्ट अटैक से मौत! परिवार में छाया मातम