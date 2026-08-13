रात के अंधेरे में बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल, करणपुर गांव में दहशत का माहौल

इस्लामपुर बेगा में घर में घुसा था गुलदार

हाल ही में मंगलवार रात कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम इस्लामपुर बेगा में भी गुलदार दिखाई दिया था. गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था. इसके बाद बुधवार सुबह करीब 3 बजे गुलदार गांव के ही सुरेंद्र चौधरी के घर में घुस गया. यहां उसने एक कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया. घर में गुलदार घुसने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. अब करणपुर में बाइक के पीछे दौड़ते गुलदार का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि गुलदार की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने और पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की जरूरत है.