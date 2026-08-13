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रात के अंधेरे में बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल, करणपुर गांव में दहशत का माहौल

Bijnor Leopard Viral News: बिजनौर से गुलदार का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिससे आस पास के गांव वाले में खौफजदा हैं. वायरल वीडियो में गुलदार सड़क पर बाइक के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया. यह वीडियो हल्दौर क्षेत्र के करणपुर गांव का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 13, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:50 AM IST
रात के अंधेरे में बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल, करणपुर गांव में दहशत का माहौल
Image Credit: Bijnor Leopard Viral

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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