Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3083447
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Bijnor News: बिजनौर में पिग फार्म में आग का तांडव, 120 जानवरों की जिंदा जलकर मौत, 2 झुलसे

Bijnor News: बिजनौर जिले में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां एक पिग फार्म में अचानक भीषण आग लग गई. जिसमें 120 सूअरों की जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पीग फार्म में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor News
Bijnor News

Bijnor Pig Farm Fire News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक पिग फार्म हाउस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जिसमें 120 से अधिक सूअर जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई. इस भयंकर अग्निकांड से पिग फार्म हाउस के मालिक को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि शार्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जो भड़क गई. जब यह नजारा सबने देखा तो जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सबकुछ जलकर खाक हो गया था.

पिग फार्म हाउस में भयंकर आग
देर रात यह दर्दनाक हादसा बिजनौर के हादरपुर गांव में हुआ. जानकारी के मुताबिक, बिजनौर के हादपुर गांव के रहने वाले आकाश कुमार पिछले 2 सालों से सूअर पालन का काम कर रहे हैं. इस पिग फार्म हाउस में देर रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई. आग इतनी भयानकर थी कि इसमें सबकुछ जलकर खाक हो गया. 

यह भी पढ़िए: Kanpur News: नशेबाजी में हुआ विवाद, साथियों ने पीट-पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट; फिर मौके से हुए फरार

Add Zee News as a Preferred Source

सैकड़ों सूअरों की जलकर हुई मौत
इस घटना से पिग फार्म हाउस के मालिक आकाश कुमार बेहद दुखी हैं. पिग फार्म हाउस के मालिक का कहना है कि उन्होंने लगभग 125 से 130 के करीब जानवर पाल रखे थे, जिनमें ज्यादातर जलकर मार चुके हैं. जो दो जानवर झुलसे हैं, उनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में आग का ऐसा ही तांडव देखने को मिला था. जहां बहजोई थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर में छोटे बड़े 3500 मुर्गा-मुर्गी, 700 देसी अंडे और दो कुत्ते जलकर खाक हो गए थे.

दो युवकों पर लगा था संगीन आरोप
जबकि, मुर्गा फार्म में सो रहे बुजुर्ग ने गेट तोड़कर जान बचाई और मामूली रूप से झुलस गए थे. दो युवकों पर रंजिशन आग लगाने का आरोप लगा था. इस अग्निकांड में पोल्ट्री फार्म के मालिक का लाखों का नुकसान हुआ था. पीड़ित ने दो युवकों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी.
 
यह भी पढ़िए: अंधेरी रात, खुला कुआं और मौत के मुंह से वापसी! पुलिस की तत्परता से बची 'रितेश' की जान

यह भी पढ़िए: नोएडा इंजीनियर युवराज की मौत से पहले का वीडियो सामने आया, बेबस पिता के सामने आखिरी सांस तक मांगता रहा मदद

TAGS

bijnor newsFire in Pig Farm120 animals dead

Trending news

bijnor news
बिजनौर में पिग फार्म में आग का तांडव, 120 जानवरों की जिंदा जलकर मौत, 2 झुलसे
basant panchami 2026
बसंत पंचमी पर अर्ध कुंभ जैसा नजारा, काशी से फर्रुखाबाद तक घाटों पर भक्तों का रेला
kanpur ghatampur youth murder
नशेबाजी में हुआ विवाद, साथियों ने पीट-पीटकर युवक को मार डाला; फिर मौके से हुए फरार
Basant Panchami 2026 Magh Mela
माघ मेले में बसंत पंचमी का प्रमुख स्नान, संगमनगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में कब होगी बारिश और बर्फबारी? बसंत पंचमी पर मौसम विभाग ने बता दी तारीख
balrampur road accident
Balrampur Road Accident: डीसीएम-ई-रिक्शा की आमने-सामने की भिडंत में 2 की मौत, 5 घायल
up breaking news
UP Breaking News Live: बसंत पंचमी पर माघ मेले में 'महा स्नान', तड़के सुबह से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
 Meerut News
कवि सम्मेलन में फूट-फूटकर रोए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जानें क्या है पूरा मामला?
Kanpur News
100 की रफ्तार, कार की खिड़की पर बैठी बर्थडे गर्ल…कानपुर-अलीगढ़ हाईवे बना स्टंट जोन
Ayodhya Weather
यूपी के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश! जानें कैसा रहेगा अयोध्या का मौसम