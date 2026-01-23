Bijnor News: बिजनौर में पिग फार्म में आग का तांडव, 120 जानवरों की जिंदा जलकर मौत, 2 झुलसे

Bijnor News: बिजनौर जिले में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां एक पिग फार्म में अचानक भीषण आग लग गई. जिसमें 120 सूअरों की जिंदा जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पीग फार्म में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी.
Bijnor Pig Farm Fire News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक पिग फार्म हाउस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जिसमें 120 से अधिक सूअर जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई. इस भयंकर अग्निकांड से पिग फार्म हाउस के मालिक को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि शार्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जो भड़क गई. जब यह नजारा सबने देखा तो जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सबकुछ जलकर खाक हो गया था.
पिग फार्म हाउस में भयंकर आग
देर रात यह दर्दनाक हादसा बिजनौर के हादरपुर गांव में हुआ. जानकारी के मुताबिक, बिजनौर के हादपुर गांव के रहने वाले आकाश कुमार पिछले 2 सालों से सूअर पालन का काम कर रहे हैं. इस पिग फार्म हाउस में देर रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई. आग इतनी भयानकर थी कि इसमें सबकुछ जलकर खाक हो गया.
सैकड़ों सूअरों की जलकर हुई मौत
इस घटना से पिग फार्म हाउस के मालिक आकाश कुमार बेहद दुखी हैं. पिग फार्म हाउस के मालिक का कहना है कि उन्होंने लगभग 125 से 130 के करीब जानवर पाल रखे थे, जिनमें ज्यादातर जलकर मार चुके हैं. जो दो जानवर झुलसे हैं, उनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में आग का ऐसा ही तांडव देखने को मिला था. जहां बहजोई थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर में छोटे बड़े 3500 मुर्गा-मुर्गी, 700 देसी अंडे और दो कुत्ते जलकर खाक हो गए थे.
दो युवकों पर लगा था संगीन आरोप
जबकि, मुर्गा फार्म में सो रहे बुजुर्ग ने गेट तोड़कर जान बचाई और मामूली रूप से झुलस गए थे. दो युवकों पर रंजिशन आग लगाने का आरोप लगा था. इस अग्निकांड में पोल्ट्री फार्म के मालिक का लाखों का नुकसान हुआ था. पीड़ित ने दो युवकों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी.
