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जिस हुनर से चलती थी रोजी-रोटी, उसी ने ले ली जान; एसी रिपेयरिंग के दौरान युवक की दर्दनाक मौत

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में घर के AC में गैस भरते समय कंप्रेसर फटने से 6 साल से AC रिपेयरिंग का काम कर रहे मोहम्मद कैफ की दर्दनाक मौत हो गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 13, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:57 PM IST
जिस हुनर से चलती थी रोजी-रोटी, उसी ने ले ली जान; एसी रिपेयरिंग के दौरान युवक की दर्दनाक मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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