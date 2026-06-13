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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अपने ही घर के एसी के कंप्रेसर मे गैस भरते वक्त युवक की एसी के कंप्रेसर फटने से दर्दनाक मौत हो गयी, जानकारी के मुताबिक 6 साल से एसी सर्विस का नाम करता था युवक और इसीलिए वो अपने ही घर के एसी की सर्विस करने लगा और इसी दौरान कंप्रेसर फट गया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के गलशहीद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है, जहां गलशहीद थाना क्षेत्र के असालतपुरा में उस वक्त तेज धमाके ने लोगो मे दहशत फैला दी जब एक एसी रिपेयर करने वाला युवक अपने ही घर का एसी रिपेयर करते समय उसके कंप्रेसर मे गैस भर रहा था और उसी समय कंप्रेसर फट गया, अचानक धमाके की आवाज़ सुन आसपास के लोग मोहम्मद तोहिद के घर की तरफ दौड़े तो देखा उनका बेटा मोहम्मद कैफ गम्भीर रूप से घायल है और एसी का कंप्रेशर फटा पड़ा हुआ है,
घटना के तुरन्त बाद परिजन कैफ को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां पहुचते ही डयूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन चुपचाप उसे बिना पोस्टमार्टम कराये ही वापस अपने घर ले गए. जहां आज सुबह उसका अंतिम संस्कार करने की बात सामने आई है.
मृतक के पिता ने क्या कहा?
वहीं म्रतक के पिता मोहम्मद तोहिद का कहना है कि कैफ पिछले कई साल से एसी रिपेयरिंग का काम कर रहा था और कल शाम भी उसने अपने घर मे लगे एसी में गैस भरने की कोशिश की थी, तभी जोरदार धमाके के साथ कम्प्रेसर फट गया और उनका बेटा भी बुरी तरह से घायल हों गया था, वो अस्पताल लेकर भी गए थे पर बचाया नही जा सका और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है.
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