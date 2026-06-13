कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना के गलशहीद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है, जहां गलशहीद थाना क्षेत्र के असालतपुरा में उस वक्त तेज धमाके ने लोगो मे दहशत फैला दी जब एक एसी रिपेयर करने वाला युवक अपने ही घर का एसी रिपेयर करते समय उसके कंप्रेसर मे गैस भर रहा था और उसी समय कंप्रेसर फट गया, अचानक धमाके की आवाज़ सुन आसपास के लोग मोहम्मद तोहिद के घर की तरफ दौड़े तो देखा उनका बेटा मोहम्मद कैफ गम्भीर रूप से घायल है और एसी का कंप्रेशर फटा पड़ा हुआ है,