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रामपुर: नशीली दवाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त, भारी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद

 Rampur News: रामपुर में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के सख्त निर्देशों के क्रम में, औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कोडीन सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 26, 2026, 05:38 PM IST
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रामपुर: नशीली दवाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त, भारी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के सख्त निर्देशों के क्रम में, औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कोडीन सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा.

संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता
जिले में लगातार बढ़ रही नशीली दवाओं की बिक्री और भंडारण की शिकायतों के मद्देनजर, प्रशासन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. इसी क्रम में औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार और थाना सैफनी पुलिस की टीम बिलारी-सैफनी रोड पर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और एक वाहन को रुकवाया. तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद हुआ.

तस्कर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी
पुलिस ने मौके से दो आरोपियों बिलारी निवासी फहीम और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से कुल पांच पेटियों में भरे करीब 500 कोडीन सिरप बरामद किए गए हैं. औषधि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई इन अवैध दवाओं की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 70 हजार रुपये आंकी गई है। दुर्भाग्यवश, इस दौरान एक अन्य आरोपी अंधेरे और भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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कानूनी शिकंजा और अग्रिम कार्रवाई
प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 8/21 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. बरामद दवाओं के नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है. विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत भी संबंधित धाराओं में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का स्पष्ट संदेश
रामपुर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वाले इस अवैध कारोबार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है. जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि आने वाले दिनों में भी जिले भर में सघन तलाशी अभियान जारी रहेगा। किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल तस्करों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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