Bijnor News: खेत में दिखा एशिया का खतरनाक सांप, किसानों में मची अफरा-तफरी; इनका डसा पानी भी नहीं मांगता!

Bijnor Snake News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रसेल वाइपर दिखा है. जिले के बढ़ापुर क्षेत्र में शनिवार को किसान के खेत में एशिया का सबसे खतरनाक सांप दिखा. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Bijnor Snake News: बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक किसान के खेत में एशिया का सबसे खतरनाक सांप दिखा. जैसे ही किसान ने रसेल वाइपर सांप दिखा, तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं, हालात को देखते हुए आनन-फानन में इसका सूचना वन विभाग को दी गई.
खेत में दिखा रसेल वाइपर
सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किसानों की मदद से सांप का सफल रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. यह पूरी घटना बढ़ापुर थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव की है. जहां किसान बाबू पाल जब अपने खेत पर पहुंचे तो उन्हें यह जहरीला सांप दिखा था. इस सांप को देखते ही खेत में मौजूद अन्य किसानों में भी अफरा-तफरी मच गई. उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई.
वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा
फिर तुरंत किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और स्थानीय किसानों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा. उसे एक कट्टे में सुरक्षित रखकर पास के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया, जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे.
आपको बता दें, एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक रसेल वाइपर भी है. यह भारत में सर्पदंश से होने वाली अधिकांश मौतों का प्रमुख कारण है. यह सांप सूखे इलाकों और खेतों में आसानी से प्रवेश कर जाता है, जिससे किसानों के लिए खतरा बढ़ जाता है.