मिडिल ईस्ट में लड़ाई...बात गैस सिलेंडर पर आई, यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है. अमरोहा जिले की गैस एजेंसियों पर इन दिनों उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई लोगों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
जानें क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल जिले के गजरौला समेत कई इलाकों में सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. लोग अपने घरों के लिए सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं. कई जगहों पर सिलेंडर को लेकर होड़ की स्थिति भी बन गई है. बताया जा रहा है कि गैस के दाम बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर फैली आशंकाओं के कारण लोग अतिरिक्त सिलेंडर भरवाकर घर में रखना चाहते हैं. इसी वजह से एजेंसियों पर भीड़ और अव्यवस्था का माहौल बन गया है.
खाली हाथ लौटना पड़ता
गजरौला में गैस लेने पहुंचे उपभोक्ता तेजराम ने बताया कि वह काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि घर में गैस खत्म हो चुकी है और कई बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. वहीं उपभोक्ता नसरीन का कहना है कि एजेंसी पर कई बार आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे घर का कामकाज प्रभावित हो रहा है.
गजरौला की यह स्थिति लगभग पूरे अमरोहा जिले की तस्वीर बयां कर रही है.कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ देखी जा रही है और लोग सिलेंडर पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। इससे लोगों में असमंजस और चिंता का माहौल भी देखने को मिल रहा है.
दो से तीन घंटे से लाइन में खड़े रहे लोग
इधर एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही अफवाहों की हकीकत जानने के लिए लखनऊ के तेलीबाग स्थित गैस गोदाम पर भी पड़ताल की गई. वहां भी बड़ी संख्या में लोग घरेलू गैस सिलेंडर के लिए पहुंचे हुए थे. कई उपभोक्ताओं ने बताया कि वे दो से तीन घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही और गोदाम का कार्यालय बंद होने के कारण परेशानी बढ़ गई है.
हालांकि गोदाम के मैनेजर का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग पहले से है, उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.