अमरोहा में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, पिकअप में घुसी कार तो कहीं ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला

Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बुधवार का दिन सड़क दुर्घटनाओं के नाम रहा. कुछ ही घंटों के अंतराल में हाईवे पर हुए दो अलग-अलग हादसों में कुल छह लोगों की मौत हो गई, जबकि क्षेत्र में अफरा-तफरी और शोक का माहौल बन गया है.

हाईवे पर हादसे में 4 लोगों की मौत

पहला हादसा रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार खड़ी पिकअप से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, जबकि पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने पर सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को सूचित कर दिया है, जिसके बाद घरों में मातम छा गया है.

ट्रक की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत

इसी रात करीब 8:45 बजे अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर दूसरा बड़ा हादसा हुआ. एक ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान लखीमपुर खीरी जिले के सोना खुर्द गांव के रहने वाले दीपक और नितिन के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक दोनों गुरुग्राम में बाइक राइडर्स के तौर पर काम करते थे और शाम को घर लौटते समय यह हादसा हो गया.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

दोनों हादसों ने जिले को दहला कर रख दिया है. एक ही दिन में छह लोगों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और हाईवे पर सुरक्षा को लेकर सवाल फिर खड़े हो गए हैं.

