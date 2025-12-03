Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3028077
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

अमरोहा में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, पिकअप में घुसी कार तो कहीं ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला

Amroha Accident News: अमरोहा में बुधवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 03, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमरोहा में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, पिकअप में घुसी कार तो कहीं ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला

Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बुधवार का दिन सड़क दुर्घटनाओं के नाम रहा. कुछ ही घंटों के अंतराल में हाईवे पर हुए दो अलग-अलग हादसों में कुल छह लोगों की मौत हो गई, जबकि क्षेत्र में अफरा-तफरी और शोक का माहौल बन गया है. 

हाईवे पर हादसे में 4 लोगों की मौत
पहला हादसा रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार खड़ी पिकअप से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, जबकि पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने पर सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.  पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को सूचित कर दिया है, जिसके बाद घरों में मातम छा गया है. 

ट्रक की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत
इसी रात करीब 8:45 बजे अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर दूसरा बड़ा हादसा हुआ.  एक ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान लखीमपुर खीरी जिले के सोना खुर्द गांव के रहने वाले दीपक और नितिन के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक दोनों गुरुग्राम में बाइक राइडर्स के तौर पर काम करते थे और शाम को घर लौटते समय यह हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. 

दोनों हादसों ने जिले को दहला कर रख दिया है. एक ही दिन में छह लोगों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और हाईवे पर सुरक्षा को लेकर सवाल फिर खड़े हो गए हैं.

 

ये भी पढ़ें: टिहरी में भीषण हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

 

TAGS

Amroha Accident News

Trending news

Amroha Accident News
अमरोहा में लगातार दो भीषण सड़क हादसे, 6 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Deoria Viral News
मेहरबान, कदरदान... ढपली बजाता दिखा BLO; SIR प्रक्रिया के लिए अनोखा अंदाज वायरल
Sitapur news
2 दिन से नहीं दिया खाना, बनाया बंधक...SIR के काम को लेकर लेखपाल संघ का SDM पर आरोप
Lucknow news
विराट कोहली के करियर में डाउनफॉल आने पर जागी भक्ति? बचपन के कोच ने खोले अनसुने राज
bijnor news
बिजनौर नशे में चूर दबंगों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ाई कार! एक की मौत दो की हालत नाजुक
Hardoi News
हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत, तंत्र मंत्र से मार देने का आरोप
UP SIR Operation
खाना-पीना, कंघी.. सब कुछ बंद है', यूपी के बीएलओ की ड्यूटी या ‘चौबीसों घंटे की सजा’?
kanpur latest news
फेसबुक वाले आशिक ने लूट ली आबरू! फिर हादसे से टूटी युवती ने उठाया खौफनाक कदम
Waqf property
उत्तराखंड में क्यों अटका वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन? 48 घंटे में 75 फीसदी काम बाकी
Uttarakhand latest news
उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को झटका! इस तारीख से 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे दाम