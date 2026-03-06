अमरोहा की बेटी ने रचा इतिहास, इंस्पेक्टर की पुत्री सुरभि यादव ने UPSC में हासिल की 14वीं रैंक

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात क्षेत्र के ग्राम नसीर नंगला की रहने वाली सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर अपने गांव, जनपद और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है. सुरभि यादव पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव की पुत्री हैं. जैसे ही सुरभि के आईएएस परीक्षा में शानदार सफलता की खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने इसे जिले के लिए गर्व का पल बताया.

सुरभि की इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता का बड़ा योगदान बताया जा रहा है. खास तौर पर उनकी मां ने बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत, प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया. परिवार के सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सुरभि ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

सुरभि की कामयाबी से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा अमरोहा जनपद गौरवान्वित महसूस कर रहा है. गांव और क्षेत्र के लोगों ने सुरभि को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी और आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का हौसला देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं अम्बेडकरनगर से दो मेधावी छात्रों का यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ है. विपिन यादव और पुरु दुबे ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. विपिन यादव को 316वीं रैंक मिली है, जबकि पुरु दुबे ने 86वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है. पुरु दुबे महरुआ बाजार के रहने वाले हैं.

विपिन यादव के बारे में

विपिन यादव टांडा क्षेत्र के एकडल्ला गांव के निवासी हैं. उनके पिता राजाराम यादव टांडा कोतवाली में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं. उनकी सफलता से गांव में जश्न का माहौल है और लोग लगातार उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं. विपिन यादव ने एसएसबी इंटर कॉलेज, अयोध्या से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने प्रयागराज में रहकर उच्च शिक्षा और यूपीएससी की तैयारी की. उनकी इस उपलब्धि पर उनके बड़े भाई रवींद्र देव यादव, जो रामनगर विकासखंड में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, तथा शिक्षक इंद्रदेव यादव सहित पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. वहीं दोनों की इस सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

और पढे़ं:

कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप

पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय सिंह का बड़ा धमाका!

कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? 2023 में IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम