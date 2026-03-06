Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3131968
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

अमरोहा की बेटी ने रचा इतिहास, इंस्पेक्टर की पुत्री सुरभि यादव ने UPSC में हासिल की 14वीं रैंक

Amroha News: अमरोहा जनपद की बेटी सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है. सुरभि ने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 14वीं रैंक प्राप्त कर अपने गांव, जिले और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surbhi Yadav
Surbhi Yadav

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात क्षेत्र के ग्राम नसीर नंगला की रहने वाली सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर अपने गांव, जनपद और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है. सुरभि यादव पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव की पुत्री हैं. जैसे ही सुरभि के आईएएस परीक्षा में शानदार सफलता की खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने इसे जिले के लिए गर्व का पल बताया.

सुरभि की इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता का बड़ा योगदान बताया जा रहा है. खास तौर पर उनकी मां ने बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत, प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया. परिवार के सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सुरभि ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 

सुरभि की कामयाबी से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा अमरोहा जनपद गौरवान्वित महसूस कर रहा है. गांव और क्षेत्र के लोगों ने सुरभि को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी और आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का हौसला देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं अम्बेडकरनगर से दो मेधावी छात्रों का यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ है. विपिन यादव और पुरु दुबे ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. विपिन यादव को 316वीं रैंक मिली है, जबकि पुरु दुबे ने 86वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है. पुरु दुबे महरुआ बाजार के रहने वाले हैं. 

विपिन यादव के बारे में
विपिन यादव टांडा क्षेत्र के एकडल्ला गांव के निवासी हैं. उनके पिता राजाराम यादव टांडा कोतवाली में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं. उनकी सफलता से गांव में जश्न का माहौल है और लोग लगातार उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं. विपिन यादव ने एसएसबी इंटर कॉलेज, अयोध्या से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने प्रयागराज में रहकर उच्च शिक्षा और यूपीएससी की तैयारी की. उनकी इस उपलब्धि पर उनके बड़े भाई रवींद्र देव यादव, जो रामनगर विकासखंड में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, तथा शिक्षक इंद्रदेव यादव सहित पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. वहीं दोनों की इस सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. 

और पढे़ं: 

कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप

पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय सिंह का बड़ा धमाका!

कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? 2023 में IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम

 

TAGS

Amroha News

Trending news

Amroha News
अमरोहा की बेटी ने रचा इतिहास, इंस्पेक्टर की पुत्री ने UPSC में हासिल की 14वीं रैंक
Ayodhya Weather
यूपी के कई जिलों में बढ़ रहा तापमान, अयोध्या में 35°C तक पहुंचेगा पारा
Sanjay Nishad
पिछड़ा नहीं, अनुसूचित जाति का मिले दर्जा, यूपी में निषादों को लेकर मंत्री ने की मांग
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, 7 मार्च को भी धूप का सितम जारी
UPSC Civil Services Exam 2025
कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम
Moradabad news
मुरादाबाद में गरजे संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी
chitrakoot news
मैडम को तो मसाज चाहिए! फर्श पर लेटी प्रिंसिपल, छात्राएं दबाती रहीं पैर- वीडियो वायरल
Lucknow news
क्या है लोको पायलट की ड्यूटी? किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है?
Ayodhya news
राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी
UPSC Civil Services Exam 2025
पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय का बड़ा धमाका