Amroha News: मेरी बेटी तड़प रही थी... सिपाही पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, अमरोहा में निक्की हत्याकांड जैसा मामला!

Amroha News/विनीत अग्रवाल: नोएडा निक्की हत्याकांड को देश अभी भूला भी नहीं था कि अमरोहा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

कहां का है मामला?

ये मामला डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर की बताई जा रही है. जहां पर सिपाही पति ने अपने ही परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे दिल्ली रेफर किया गया है. घटना के बाद से आरोपी पति और उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं. दरअसल, गांव निवासी देवेंद्र पुत्र मुकेश यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है. बीते दिनों बरेली ट्रांसफर होने के चलते वह छुट्टी पर घर आया हुआ था.

90 प्रतिशत तक झुलसी

इसी दौरान मंगलवार सुबह उसकी पत्नी पारुल (GNM नर्स) को जिंदा जलाने की वारदात अंजाम दी गई. पीड़िता की मां अनीता ने बताया कि पड़ोसियों से उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी को जला दिया गया है. जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो पारुल 90 प्रतिशत तक झुलसी हालत में तड़प रही थी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिर हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया.

कब हुई थी दोनों की शादी?

पारुल की शादी को 13 साल हो चुके हैं और वह दो जुड़वा बच्चों की मां है. मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार उसे प्रताड़ित करता था और आज ससुरालियों ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया. फिलहाल, पीड़िता के भाई की तहरीर पर डिडौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी सिपाही पति देवेंद्र, सास अनीता, देवर सोनू, गजेश, जितेंद्र और संतोष सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. लेकिन सभी आरोपी अब भी फरार हैं.

और पढे़ं;

निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सूई

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !