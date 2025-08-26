Amroha News: मेरी बेटी तड़प रही थी... सिपाही पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, अमरोहा में निक्की हत्याकांड जैसा मामला!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2897747
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Amroha News: मेरी बेटी तड़प रही थी... सिपाही पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, अमरोहा में निक्की हत्याकांड जैसा मामला!

Amroha News:  यूपी के अमरोहा में दिल दहला देने वाली वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. जहां पर यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी को परिवार संग जिंदा जलाकर फरार हो गया.  वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि पारुल को सालों से दहेज और अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा था. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Amroha News/विनीत अग्रवाल: नोएडा निक्की हत्याकांड को देश अभी भूला भी नहीं था कि  अमरोहा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर  हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

कहां का है मामला?
ये मामला डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर की बताई जा रही है. जहां पर  सिपाही पति ने अपने ही परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे दिल्ली रेफर किया गया है. घटना के बाद से आरोपी पति और उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं. दरअसल, गांव निवासी देवेंद्र पुत्र मुकेश यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है. बीते दिनों बरेली ट्रांसफर होने के चलते वह छुट्टी पर घर आया हुआ था.

90 प्रतिशत तक झुलसी 
इसी दौरान मंगलवार सुबह उसकी पत्नी पारुल (GNM नर्स) को जिंदा जलाने की वारदात अंजाम दी गई. पीड़िता की मां अनीता ने बताया कि पड़ोसियों से उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी को जला दिया गया है. जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो पारुल 90 प्रतिशत तक झुलसी हालत में तड़प रही थी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिर हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया.

कब हुई थी दोनों की शादी?
पारुल की शादी को 13 साल हो चुके हैं और वह दो जुड़वा बच्चों की मां है. मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार उसे प्रताड़ित करता था और आज ससुरालियों ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया. फिलहाल, पीड़िता के भाई की तहरीर पर डिडौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी सिपाही पति देवेंद्र, सास अनीता, देवर सोनू, गजेश, जितेंद्र और संतोष सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. लेकिन सभी आरोपी अब भी फरार हैं.

और पढे़ं;  

निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सूई

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Amroha News

Trending news

Amroha News
मेरी बेटी तड़प रही थी... सिपाही पति ने पत्नी को जिंदा जलाया
Lucknow news
लखनऊ में गरजा बुलडोजर, रिफा-ए-आम क्‍लब से हटाया गया अवैध कब्‍जा, LDA का बड़ा एक्‍शन
nikki murder case
निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सुई
Ayodhya Rain Alert
अयोध्या में बादलों की लुकाछिपी जारी, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत
Cabinet Minister Sanjay Nishad
अगर फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे बीजेपी , संजय निषाद की भाजपा को दो टूक
Varanasi News
दुर्गाकुंड में इमामबाड़ा विवाद में नया मोड़, 301 साल पुराना कुआं बनेगा बड़ा सबूत
ganesh chaturthi 2025
उत्तराखंड का अनोखा गणेश मंदिर, जहां बगैर सिर वाली मूर्ति की होती है पूजा
Deoria news
मजार को छूकर दिखाओ...भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी
ghazipur news
गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार पिता-पुत्र ट्रेलर से टकराए
prayagraj news
प्रयागराज में बड़ा हादसा टला, फाफामऊ बैराज पर गार्डर लदा ट्रेलर पलटा
;