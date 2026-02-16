जिला न्यायालय अमरोहा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से अलर्ट हुआ प्रशासन, घंटों चली सघन जांच

Amroha News: अमरोहा के जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को पूरे जिले में हड़कंप मच गया. न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर न्यायालय परिसर में बम विस्फोट किया जाएगा.
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हुईं सक्रिय
सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. न्यायालय परिसर को तुरंत खाली कराया गया और वहां मौजूद अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया. बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया. पूरे न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच की गई.
कई घंटे चली जांच, नहीं मिला कोई संदिग्ध उपकरण
सुरक्षा एजेंसियों ने न्यायालय भवन, परिसर, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों की गहन जांच की. कई घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच जारी रखने की बात कही. एहतियात के तौर पर न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
साइबर सेल को सौंपी गई जांच, भेजने वाले की तलाश जारी
धमकी भरे ईमेल की जांच अब साइबर सेल को सौंप दी गई है. पुलिस ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद है.
प्रशासन ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील
जिला प्रशासन ने आम जनता और न्यायालय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियां सतर्क हैं. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है.
मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मचा हुआ हैं.बताया जा रहा है कि यह सूचना कचहरी की ई मेल पर आई है.सूचना मिलते ही मेरठ पुलिस एक्शन मूड में हैं.वही अलीगढ़ जिला कचहरी में बम की सूचना. बता दे कि 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हैं.