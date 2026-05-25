चिखती-चिल्लाती रही... लेकिन आवारा कुत्तों का झुंड नहीं रुका, मासूम को इतना नोंचा कि पहुंची अस्पताल

Amroha Dog Attack/ विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के सराय कोहना में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोचकर घायल कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला

बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची नदीम अहमद की बेटी है. घटना के दौरान बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक आवारा कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचाया. घायल बच्ची को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है.

नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप

इस घटना के बाद मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है. इलाके के लोगों का कहना है कि सराय कोहना में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. घटना के बाद लोगों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है.

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सहारनपुर में भी हुआ हादसा

उधर, सहारनपुर में भी आवारा कुत्तों ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया. जिले में अपने पिता की खेत पर मदद कर घर वापस जा रही 11 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने अटैक कर दिया. मासूम बच्ची चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कुत्तों ने उसे नहीं छोड़ा और उसके मुंह से लेकर पूरे शरीर को नोंचकर खा लिया. रास्ते से निकलते हुए राहगीरों ने जब यह नजारा देखा तो तुरंत दौड़कर बच्ची को बचाने पहुंचे, तो कुत्ते हमलावर हो गए. हालांकि, बड़ी कोशिशों के बाद राहगीरों ने बच्ची को कुत्तों से छुड़ा लिया और तुरंत उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया.

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