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Amroha Mango Export/ विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मशहूर आमों की मिठास और खुशबू अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी अलग पहचान बना रही है. इस सीजन में अमरोहा के आम सिर्फ खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, लंदन और मलेशिया समेत कई देशों के उपभोक्ता भी यहां के आमों का स्वाद चखेंगे.
इस सीजन में कितना मिला ऑर्डर?
आम निर्यातक नदीम सिद्दीकी का कहना है कि अब तक इस सीजन में 400 टन से ज्यादा आम के ऑर्डर मिल चुके हैं. इनमें मलेशिया से सबसे बड़ा ऑर्डर आया है, जहां करीब 250 टन आम भेजे जाएंगे. इसके अलावा रूस, दुबई, लंदन और मध्य एशियाई देशों से भी लगातार मांग बढ़ रही है. विदेशी बाजारों से 400 टन से अधिक आम के ऑर्डर मिलने के बाद निर्यातकों ने तैयारियां तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि 10 जून से आम की खेप विदेश भेजी जाएगी.
क्या कह रहे हैं आम कारोबारी?
आम कारोबारियों का कहना है कि विभिन्न देशों के आयातकों के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. निर्यातकों को उम्मीद है कि इस बार विदेशी बाजारों में मांग बढ़ने से किसानों और व्यापारियों दोनों को बेहतर लाभ मिलेगा. अमरोहा में सरकार द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है. आम निर्यातक नदीम सिद्दीकी का कहना है कि अमरोहा के चौसा और लंगड़ा आम की मिठास तथा सुगंध ने देश की कई प्रसिद्ध किस्मों को कड़ी चुनौती दी है. विदेशों में इन दोनों किस्मों की सबसे अधिक मांग है.
करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम बाग
उनका कहना है कि इस बार रूस, दुबई, मलेशिया और लंदन से भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिले हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए पैकिंग और शिपमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जनपद में करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम के बाग हैं. अमरोहा, नौगावां सादात और हसनपुर आम उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं. मण्डी समिति का कहना है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे अमरोहा के आम वैश्विक बाजार में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं.
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