क्या कह रहे हैं आम कारोबारी?

आम कारोबारियों का कहना है कि विभिन्न देशों के आयातकों के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. निर्यातकों को उम्मीद है कि इस बार विदेशी बाजारों में मांग बढ़ने से किसानों और व्यापारियों दोनों को बेहतर लाभ मिलेगा. अमरोहा में सरकार द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है. आम निर्यातक नदीम सिद्दीकी का कहना है कि अमरोहा के चौसा और लंगड़ा आम की मिठास तथा सुगंध ने देश की कई प्रसिद्ध किस्मों को कड़ी चुनौती दी है. विदेशों में इन दोनों किस्मों की सबसे अधिक मांग है.