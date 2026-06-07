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विदेशों में चला अमरोहा के आम का जादू, अब रूस-लंदन और सिंगापुर वाले भी चखेंगे स्वाद; टूट पड़े ऑर्डर

Amroha Mango Export: अमरोहा के आम की महक अब कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, लंदन और मलेशिया फैलने को तैयार है, जिसके लिए अमरोहा के आम निर्यातक नदीम सिद्दीकी ने बताया कि विदेशों से अब तक 400 टन से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें सबसे बड़ा 250 टन का ऑर्डर मलेशिया से मिला है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 07, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:49 AM IST
विदेशों में चला अमरोहा के आम का जादू, अब रूस-लंदन और सिंगापुर वाले भी चखेंगे स्वाद; टूट पड़े ऑर्डर
Image Credit: Amroha Mango Export

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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