अमरोहा में 'बम' की तरह फटा गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर, 5 साल के मासूम की मौत, धमाके से दहशत में इलाका

Amroha News: अमरोहा में गुब्बारे भरने के दौरान गैस सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे इलाके में जोरदार धमाका हुआ. इस हादसे में 5 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.
Trending Photos
Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. गुब्बारे में गैस भरते समय सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया, धमाके में पास खेल रहा 5 वर्षीय अली रजा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना नौगांवा सादात कस्बे की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और लोग दहशत में आ गए. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
पुलिस ने बताया कि पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है कि धमाका किस वजह से हुआ. अचानक हुए इस हादसे से पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है.
और पढे़ं; गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: अंतिम संस्कार में आए तीन किशोर गंगा में डूबे, रेस्क्यू टीम की सांसें थमीं!
फर्रुखाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी से लौटते वक्त दो दोस्तों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई भयावह टक्कर