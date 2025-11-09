Amroha News: खुशियों पर टूटा गमों का पहाड़, शादी की रस्मों के बीच दूल्हे को आया हार्ट अटैक; तुरंत हो गई मौत

Amroha Groom Died Heart Attack: अमरोहा के मोहल्ला नौगजा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस हादसे से महफिल में मातम छा गई. वहीं, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Amroha Groom Died Heart Attack: आजकल अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबरें बढ़ गई है. इसके चलते कई लोगों की जान जा रही है. आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो खौफजदा करते हैं. ताजा मामला अमरोहा का है. यहां उस वक्त खुशियों का माहौल मातम में बदल गया, जब शादी की रस्मों के बीच दूल्हा परवेज आलम को अचानक हार्ट अटैक आ गया. जिससे दूल्हे की मौत हो गई.
क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि परवेज की शादी सायमा के साथ हुई थी. बारात हंसी-खुशी के माहौल में लौटने के बाद घर पर शादी की रस्में चल रही थीं, तभी अचानक दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई. जैसे ही दूल्हे की बिगड़ी हालत को सभी ने देखा तो परिजन आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर्स ने परवेज को मृत घोषित कर दिया है.
मोहल्ले में शोक की लहर
यह घटना नगर के मोहल्ला नौगजा की है. नव विवाहित दुल्हन सायमा के सामने दूल्हे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जहां कुछ देर पहले तक घर में गीत-संगीत और हंसी-ठिठोली गूंज रही थी, वहीं अब चीख-पुकार और आंसुओं से सन्नाटा पसर गया. मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई.
