Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2994768
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Amroha News: खुशियों पर टूटा गमों का पहाड़, शादी की रस्मों के बीच दूल्हे को आया हार्ट अटैक; तुरंत हो गई मौत

Amroha Groom Died Heart Attack: अमरोहा के मोहल्ला नौगजा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस हादसे से महफिल में मातम छा गई. वहीं, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha News
Amroha News

Amroha Groom Died Heart Attack: आजकल अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबरें बढ़ गई है. इसके चलते कई लोगों की जान जा रही है. आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो खौफजदा करते हैं. ताजा मामला अमरोहा का है. यहां उस वक्त खुशियों का माहौल मातम में बदल गया, जब शादी की रस्मों के बीच दूल्हा परवेज आलम को अचानक हार्ट अटैक आ गया. जिससे दूल्हे की मौत हो गई. 

क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि परवेज की शादी सायमा के साथ हुई थी. बारात हंसी-खुशी के माहौल में लौटने के बाद घर पर शादी की रस्में चल रही थीं, तभी अचानक दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई. जैसे ही दूल्हे की बिगड़ी हालत को सभी ने देखा तो परिजन आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर्स ने परवेज को मृत घोषित कर दिया है. 

मोहल्ले में शोक की लहर
यह घटना नगर के मोहल्ला नौगजा की है. नव विवाहित दुल्हन सायमा के सामने दूल्हे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जहां कुछ देर पहले तक घर में गीत-संगीत और हंसी-ठिठोली गूंज रही थी, वहीं अब चीख-पुकार और आंसुओं से सन्नाटा पसर गया. मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Farrukhabad News: आस्था या अंधविश्वास? दवा की जगह पान से इलाज, यहां मंदिर के आंगन में चलता है 'टोना अस्पताल'

TAGS

amroha groom died heart attackHeart attack deathAmroha News

Trending news

Lucknow news
लखनऊ से बिहार-बंगाल तक कोडीन की काली सप्लाई चेन का खुलासा! निदेशक पर FIR दर्ज
jaunpur news
वो उसी की है….पत्नी पर चढ़ा 'इश्क' का फीवर तो पति ने खुद करा दी प्रेमी संग शादी, बच्
gonda news
धान की पैदावार का आकलन हेतु डीएम ने कराई क्रॉप कटिंग, किसानों के खेतों में हुई उपज क
Sambhal News
'अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हम भी होते प्रधानमंत्री...' सपा MLA का विवादित बयान
lakhimpur kheri news
पारिवारिक विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, चाचा की गोली ने ले ली भतीजे की जान
Bhadohi News
भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश
PM Narendra Modi
पति संग ऋषिकेश पहुंचीं PM मोदी की बहन, मंदिर में दर्शन के बाद नजारों का करेंगी दीदार
UP News
नोएडा से फरहान नबी गिरफ्तार, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में यूपी ATS की कार्रवाई
UP Encounter
यूपी मे ताबड़तोड़ एनकाउंटर,धरे गए दो इनामी बदमाश! बांदा से मऊ तक कई अपराधी हुए लंगडे
Lucknow news
आतंकी बिलाल के 2 रिश्तेदारों को खोज रही ATS, सोशल मीडिया से संपर्क में थे दोनों