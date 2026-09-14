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अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीद तेज, 52 गांवों के किसानों को राहत; नए सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा

Amroha-Haridwar Ganga Expressway: अमरोहा से हरिद्वार के बीच बनने वाले 146.24 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है. जिले में नए सर्किल रेट लागू होते ही किसानों को अपनी जमीन का 4 गुना बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:28 PM IST
अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीद तेज, 52 गांवों के किसानों को राहत; नए सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा
Image Credit: Amroha-Haridwar Ganga Expressway

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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