/अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीद तेज, 52 गांवों के किसानों को राहत; नए सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा

कितने किलोमीटर का होगा एक्सप्रेसवे

अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के टी-प्वाइंट मंगरौला के पास रूखालू गांव से हरिद्वार एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा. इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 146.24 किलोमीटर होगी. परियोजना के लिए तहसील क्षेत्र के 17 गांवों में भूमि और जमीन पर मौजूद परिसंपत्तियों का सर्वे पूरा किया जा चुका है. अब गाटा संख्या और भूमि के रकबे का समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाएगा. इसके बाद किसानों से जमीन के बैनामा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी.