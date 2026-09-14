/अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीद तेज, 52 गांवों के किसानों को राहत; नए सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा

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Amroha-Haridwar Ganga Expressway: अमरोहा से हरिद्वार को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में जमीन खरीद की प्रक्रिया तेज हो गई है. नए सर्किल रेट लागू होने के बाद अब एक्सप्रेसवे की जद में आने वाली जमीन के लिए किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है. प्रशासन जल्द ही किसानों से जमीन के बैनामा की प्रक्रिया शुरू करेगा.
कितने किलोमीटर का होगा एक्सप्रेसवे
अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के टी-प्वाइंट मंगरौला के पास रूखालू गांव से हरिद्वार एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा. इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 146.24 किलोमीटर होगी. परियोजना के लिए तहसील क्षेत्र के 17 गांवों में भूमि और जमीन पर मौजूद परिसंपत्तियों का सर्वे पूरा किया जा चुका है. अब गाटा संख्या और भूमि के रकबे का समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाएगा. इसके बाद किसानों से जमीन के बैनामा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी.
नए सर्किल रेट से किसानों को फायदा
11 सितंबर से अमरोहा में नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं. हसनपुर तहसील के शिकरौली और रूखालू गांवों में लंबे समय से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था. अब नई दर में जमीन का सर्किल रेट 28 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 36 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है.
किसानों को चार गुना फायदा
नियम के तहत किसानों को इस नए निर्धारित सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जिससे प्रभावित 52 गांवों के किसानों में खुशी की लहर है.
विकास को मिलेंगे पंख, हरिद्वार की दूरी होगी कम
हसनपुर तहसील क्षेत्र के 17 गांवों में जमीन और परिसंपत्तियों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है. समाचार पत्रों में गाटा संख्या और रकबे के प्रकाशन के तुरंत बाद जमीनों की खरीद शुरू होगी. दो-दो बड़े एक्सप्रेसवे के टी-पॉइंट से जुड़ने के कारण क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है.
दो एक्सप्रेसवे से बदलेगी इलाके की तस्वीर
स्थानीय लोगों का कहना है कि मेरठ-प्रयागराज और रूखालू से हरिद्वार को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनने से क्षेत्र में विकास और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. गंगा किनारे बसे गांवों में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ हरिद्वार की दूरी भी कम होगी.
एसडीएम हसनपुर हिमांशु उपाध्याय के मुताबिक अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले गांवों की नई सर्किल रेट सूची जारी कर दी गई है और शुक्रवार से नई दरें प्रभावी हो गई हैं. जल्द ही किसानों से भूमि के बैनामा की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी.
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