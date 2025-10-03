अमरोहा में पति और पत्नी ने जिंदगी से कहा अलविदा, दो दिन पहले मायके से लौटी भूरी; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां पर 35 वर्षीय विजय और उसकी पत्नी 30 वर्षीय भूरी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया है.

कहां की है ये घटना?

ये घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सुबरा की बताई जा रही है. वहीं मृतक के चचेरे साले हरपाल सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था. इसी पारिवारिक कलह के चलते दोनों ने यह कदम उठाया है. उनका कहना है कि परिवार पोस्टमार्टम नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार

ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक विजय पेशे से मजदूर था और उसके पास मात्र दो बीघा जमीन थी. वह बड़े शहर में जाकर काम करना चाहता था, जबकि भूरी गांव में ही रहना चाहती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. एक सप्ताह पहले भी विवाद के बाद भूरी मायके चली गई थी और दो दिन पहले ही वह वापस लौटी थी.

सीओ का बयान

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी विवाद के बाद आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है.

