Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

कड़ाके की ठंड का कहर! महराजगंज में 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट, अमरोहा में भी बढ़ेगी गलन

Amroha weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 53 जिलों में घने कोहरे और कई जगहों पर कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:31 AM IST
UP Weather Update
UP Weather Update

Amroha-Mahrajganj Weather: अमरोहा में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे पूरे इलाके में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई. कोहरे का सबसे ज्यादा असर नेशनल हाईवे-9 पर देखने को मिला, जहां वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आए. सुबह के समय हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगह जाम जैसी स्थिति बनती दिखी. ठंड का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है. 

लुढ़का पारा, बढ़ी ठंड
न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है. सर्द हवाओं और कोहरे के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, वहीं जरूरी काम से निकलने वालों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ रही है. मौसम की मार के साथ-साथ प्रदूषण ने भी परेशानी बढ़ा दी है. अमरोहा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 दर्ज किया गया है, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है. खराब हवा के चलते बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. 

मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोहरे और ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं. ऐसे में प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

महाराजगंज में तीन दिन कोल्ड डे का अलर्ट
उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 53 जिलों में घने कोहरे और कई जगहों पर कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया है . महाराजगंज जनपद की बात करें तो पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ो में लगातार बर्फबारी के चलते जनपद के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के चलते आम जन जीवन काफी प्रभावित हुआ है . 

भीषण कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी काफी काम हो जाने की वजह से लोग वाहन चलाते समय लाइट और इंडिकेटर का सहारा ले रहे हैं. तो गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई . इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जनपद में नगर निकायों समेत ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 1100 जगह पर अलाव जलवाया जा रहा है ताकि किसी को ठंड से बीमार ना होना पड़े वहीं भीषण ठंड को देखते हुए 27 तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं. 

इस भीषण ठंड में सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह काम पर निकलने वाले लोगों के साथ हो रहा है एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ कोहरे के कारण उन्हें दोहरी मार भी झेलना पड़ा है . मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा .

