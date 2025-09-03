Amroha News: गेहूं मत बेचो... सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2907477
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Amroha News: गेहूं मत बेचो... सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव!

Amroha News:  अमरोहा से एक दिल दहला देनी वाली घटना आई है.  जहां पर भाई  ने अपनी बहन  को मौत के घाट उतार दिया. इस खौफनाक वारदात से गांव में दहशत और शोक का माहौल है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
केतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Amroha News/विनीत अग्रवाल:  उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से  बुधवार को  एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. जहां पर घरेलू विवाद के चलते एक सनकी भाई ने अपनी ही बहन रेखा की गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

कहां का है ये घटना
ये घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव आरिफपुर माफी  की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, पुष्पेंद्र अपने घर से गेहूं चोरी कर उसे बेचने के लिए जा रहा था. इस पर उसकी मां ने विरोध जताया. बाद में उसकी बहन रेखा ने भी उसे गेहूं बेचने से रोका. इसी बात पर गुस्से में आकर सनकी प्रवृत्ति के पुष्पेंद्र ने गंडासे से बहन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अखिलेश भदौरिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गांव में तनाव का माहौल देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों इसको लेकर क्या कहा?
गांव के लोगों ने बताया कि पुष्पेंद्र शुरू से ही सनकी स्वभाव का था और अक्सर अजीब हरकतें करता था.  इस दौरान यह भी बताया कि मृतका रेखा का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी. लेकिन इस वारदात ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा
काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को पांच घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद गांव में लोगों का गुस्सा और आक्रोश सामने आया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

TAGS

Aamroha news

Trending news

Ketakee Singh
हाथ उठाया तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी....MLA केतकी सिंह की बेटी की सपा को वार्निंग
Amroha News
अमरोहा में सांड का आतंक, राह चलते युवक को उठाकर हवा में उछाला, फिर ......
baghpat news
500 रुपये के लिए मौत का सौदा! शर्त लगाकर यमुना में कूदा युवक, नहीं मिला कोई सुराग
Uttrakhand
पानी में डूबे गांव, टूटी सड़कें और परेशान लोग... ट्रैक्टर से पहुंचे CM धामी
Lucknow latest news
बिना नंबर की थार में मिला 20 किलो गोमांस, लखनऊ पुलिस ने किया आरोपी गिरफ्तार
Amethi Road Accident
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ भीषण हादसा, तीन की मौत से मचा हड़कंप
Hardoi News
हत्या नहीं ये थी युवक के मौत की वजह! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
bijnor news
बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, तहसील परिसर में मची अफरा-तफरी
Kushinagar News
कुशीनगर में SP का चला 'हंटर', दारोगा और दो सिपाही सस्पेंड,59 पुलिसकर्मियों के तबादले
farukhabad news
farukhabad:फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, 182 गांव के लोग बेहाल
;