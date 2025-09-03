Amroha News: गेहूं मत बेचो... सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव!

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. जहां पर घरेलू विवाद के चलते एक सनकी भाई ने अपनी ही बहन रेखा की गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

कहां का है ये घटना

ये घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव आरिफपुर माफी की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, पुष्पेंद्र अपने घर से गेहूं चोरी कर उसे बेचने के लिए जा रहा था. इस पर उसकी मां ने विरोध जताया. बाद में उसकी बहन रेखा ने भी उसे गेहूं बेचने से रोका. इसी बात पर गुस्से में आकर सनकी प्रवृत्ति के पुष्पेंद्र ने गंडासे से बहन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अखिलेश भदौरिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गांव में तनाव का माहौल देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

स्थानीय लोगों इसको लेकर क्या कहा?

गांव के लोगों ने बताया कि पुष्पेंद्र शुरू से ही सनकी स्वभाव का था और अक्सर अजीब हरकतें करता था. इस दौरान यह भी बताया कि मृतका रेखा का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी. लेकिन इस वारदात ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को पांच घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद गांव में लोगों का गुस्सा और आक्रोश सामने आया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.