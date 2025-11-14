Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

कपड़ा गंदा क्यों किया... सौतेली मां बनी दरिंदगी की मिसाल, 3 साल की मासूम की चीख सुनकर सहम गए लोग!

Amroha News: अमरोहा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया. जहां पर 3 साल के मासूम को उसकी सौतेली मां ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:48 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
Amroha News/विनीत अग्रवाल: यूपी के अमरोहा की तीन साल की मासूम जारा की दर्दनाक मौत ने जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. इसी मामले में पुलिस  ने शुक्रवार दोपहर मामले का खुलासा करते हुए बेहद भावुक लेकिन दृढ़ लहज़े में कहा कि बच्चों पर हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसी दरिंदगी करने वालों को उनके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

क्या है पूरा मामला?
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरेशी में तीन साल की मासूम जारा की उसकी सौतेली मां शाइस्ता ने कपड़े गंदे करने पर इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि बच्ची की मौत हो गई. पोस्टमार्टम और पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मासूम को डंडे, हाथ-पैर और लगातार मारपीट की वजह से गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं.

एसपी अमित कुमार आनंद ने किया खुलासा
गुरुवार को वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.  शुक्रवार दोपहर लगभग 3 बजे एसपी अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए कहा कि बच्चों के साथ हिंसा के मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. लोग मासूम जारा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. 

