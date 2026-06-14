स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख

अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधी मूर्ति के पास स्थित अवसार स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग का लाइव वीडियो सामने आया है. वीडियो में दुकान से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा है. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लेकिन आग पर काबू पाने तक बड़ा नुकसान हो चुका था. दुकान मालिक के अनुसार आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है. लेकिन इस हादसे में करीब 6 से 7 लाख रुपये का माल नष्ट हो गया है. आग की भयावह तस्वीरें अब लाइव वीडियो के जरिए सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.