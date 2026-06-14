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विनीत अग्रवाल/अमरोहा: अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसों की श्रृंखला में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ निवासी एक परिवार बरेली जिले के आंवला स्थित मनोना धाम से अपनी बहन का इलाज कराकर मैजिक वाहन से वापस लौट रहा था. इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे पर अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. मैजिक के पलटने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीर और स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और पलटी हुई मैजिक से घायलों को बाहर निकाल रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर - मिनी टूरिस्ट बस आ गई और लोगों को कुचलते हुए कई वाहनों से टकरा गई.
इसके बाद एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रहे कई वाहन भी आपस में भिड़ गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
Noida में हादसा- नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. यह घटना एक्सप्रेसवे और शहर के मुख्य मार्गों के व्यस्त जंक्शन पर हुई. इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं. मौके पर पुलिस बचाव कार्य चला रही है. स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित निकालने में लगी है. बस पलटी थी तो अनाज की बोरी के कई कट्टे जमीन पर बिखरे हुए थे. बस पलटने के कारण घटनास्थल पर भारी जाम की स्थिति बन गई.
स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख
अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधी मूर्ति के पास स्थित अवसार स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग का लाइव वीडियो सामने आया है. वीडियो में दुकान से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा है. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लेकिन आग पर काबू पाने तक बड़ा नुकसान हो चुका था. दुकान मालिक के अनुसार आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है. लेकिन इस हादसे में करीब 6 से 7 लाख रुपये का माल नष्ट हो गया है. आग की भयावह तस्वीरें अब लाइव वीडियो के जरिए सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
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