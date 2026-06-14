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गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: कुत्ते को बचाने में पलटी मैजिक, घायलों को निकाल रहे मददगारों को बस ने कुचला; दो की मौत

Amroha Accident: अमरोहा जनपद के सैद नगली थाना क्षेत्र से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने के प्रयास में मैजिक कार पलट गई. घायलों की मदद कर रहे लोगों को मिनी टूरिस्ट बस ने कुचल दिया. इस हादसे में दो की मौत हो गई है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 14, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:06 AM IST
गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: कुत्ते को बचाने में पलटी मैजिक, घायलों को निकाल रहे मददगारों को बस ने कुचला; दो की मौत
Image Credit: Amroha News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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