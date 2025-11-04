Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2987567
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

'कुंभ' जैसी सुरक्षा में अमरोहा का तिगरी गंगा मेला, दीपदान और स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु

Tigri Dham: अमरोहा जनपद स्थित गजरौला के गंगा तिगरी धाम पर ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं.  प्रशासन ने सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha tigri Dham
Amroha tigri Dham

विनीत अग्रवाल/अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर अमरोहा प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.  5 नवंबर को तिगरी गंगा धाम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और पौराणिक गंगा मेला सम्पन्न होगा. अनुमान है कि करीब 30 लाख श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे.  

दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान
आज मंगलवार को श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करेंगे. इस पावन अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के सभी इंतज़ाम दुरुस्त कर दिए हैं.  

जल से लेकर थल तक हर गतिविधि पर 
डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मेले की सुरक्षा “कुंभ” की तर्ज पर की गई है.  जल से लेकर थल तक हर गतिविधि पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है.  श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 4000 जवान, एटीएस, और खुफिया एजेंसियां चौकसी में जुटी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिखरेगी  गंगा तट पर दीपदान की अलौकिक छटा 
प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा का अभेद किला खड़ा किया गया है. गंगा तट पर दीपदान की अलौकिक छटा और आस्था की लहरें आज तिगरी को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देंगी.

श्रद्धालुओं के पड़ाव से गंगा मैया की रेती पर तंबुओं का शहर बसा हुआ है. अमीर हो या फिर गरीब, सभी एक जगह बसेरा किए हैं. एक जगह मां गंगा के आंचल में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं. करीब दस किलो मीटर के क्षेत्र में मेला फैला है. श्रद्धालुओं में उत्साह व उल्लास दिख रहा है.

TAGS

Amroha NewsTigri melaTigri Ganga MelaDeepdaan TraditionKartik Purnima

Trending news

Barabanki News
बाराबंकी सड़क हादसे में 8 की मौत, दो घायलों ने भी तोड़ा दम, 6 की मौके पर हुई थी मौत
Hardoi News
हरदोई में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Azamgarh news
आजमगढ़ में सनसनी! घर के बरामदे में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या
Noida News
Oxygen लाइन में दोबारा ब्लास्ट के बाद नोएडा का एक अस्पताल सील, शिफ्ट किए गए मरीज
Unnao News
Unnao: उन्नाव में हाफ एनकाउंटर, दो शातिर चोर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी
SIR in UP
SIR in UP:आज से प्रदेश में SIR अभियान, घर-घर जाएंगे BLO,ये 13 दस्तावेज रखें तैयार
Etah
इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद परवान चढ़ा प्यार, 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार
President Nainital Visit
राष्ट्रपति मुर्मु जाएंगी कैंची धाम,मंदिर में श्रद्धालुओं की नो एंट्री, सुरक्षा टाइट
uttarakhand rain alert
Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में सर्दी के साथ कोहरे का अटैक, चमोली समेत इन जिलो
Barabanki News
राजस्थान के बाद यूपी में बड़ा सड़क हादसा, बाराबंकी में 6 लोगों की मौत