'कुंभ' जैसी सुरक्षा में अमरोहा का तिगरी गंगा मेला, दीपदान और स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु

विनीत अग्रवाल/अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर अमरोहा प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. 5 नवंबर को तिगरी गंगा धाम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और पौराणिक गंगा मेला सम्पन्न होगा. अनुमान है कि करीब 30 लाख श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे.

दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान

आज मंगलवार को श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करेंगे. इस पावन अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के सभी इंतज़ाम दुरुस्त कर दिए हैं.

जल से लेकर थल तक हर गतिविधि पर

डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मेले की सुरक्षा “कुंभ” की तर्ज पर की गई है. जल से लेकर थल तक हर गतिविधि पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 4000 जवान, एटीएस, और खुफिया एजेंसियां चौकसी में जुटी हैं.

बिखरेगी गंगा तट पर दीपदान की अलौकिक छटा

प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा का अभेद किला खड़ा किया गया है. गंगा तट पर दीपदान की अलौकिक छटा और आस्था की लहरें आज तिगरी को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देंगी.

श्रद्धालुओं के पड़ाव से गंगा मैया की रेती पर तंबुओं का शहर बसा हुआ है. अमीर हो या फिर गरीब, सभी एक जगह बसेरा किए हैं. एक जगह मां गंगा के आंचल में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं. करीब दस किलो मीटर के क्षेत्र में मेला फैला है. श्रद्धालुओं में उत्साह व उल्लास दिख रहा है.