Amroha cold wave: अमरोहा में ठंड से हालात खराब, शहर से हाईवे तक छाया कोहरा, 6 डिग्री पर पहुंचा पारा

विनीत अग्रवाल/अमरोहा: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यूपी के लिए मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 19 और 20 जनवरी को यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. बात करें यूपी के अमरोहा की तो आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शनिवार (17 जनवरी) को सुबह के वक्त कोहरे की सफेद चादर नजर आई. कहीं-कहीं जीरो विजिबिलिटी वाला कोहरा भी छाया रहा.

अमरोहा में आज कड़ाके की ठंड

अमरोहा में आज कड़ाके की ठंड ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सुबह से ही घना कोहरा शहर की सड़कों और नेशनल हाईवे-9 पर छाया रहा. कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे शहर के भीतर यातायात प्रभावित हुआ है. लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है. लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

नेशनल हाईवे-9 पर वाहनों की लंबी कतारें

हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आ रही है. वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. शहर की प्रमुख सड़कों पर लोग ठिठुरते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखे, वहीं दफ्तर जाने वाले और स्कूल वाहनों को भी धीमी रफ्तार से चलना पड़ा. नेशनल हाईवे-9 पर कोहरे की वजह से कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है. ठंड और कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं हैं और आने वाले दिनों में शहर समेत पूरे जिले में कोहरे का असर बना रह सकता है.

18-19 जनवरी को बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 18 और 19 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के साथ ठंड और बढ़ने की संभावना है. इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. यानी अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

अमरोहा जनपद में NH-9 पर कोहरे के चलते एक दर्जन से ज्यादा कारों की भिड़ंत, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल

अमरोहा जनपद में घने कोहरे ने शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा करा दिया. नेशनल हाईवे-9 पर अचानक दृश्यता बेहद कम होने से करीब एक दर्जन से ज्यादा कारें आपस में टकरा गईं. इस भीषण हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. टक्कर के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं, घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक बहाल कराया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और हादसे की जांच की जा रही है.

