Amroha News: अमरोहा में सांपों के डर से सहमा पूरा गांव, अब तक 5 लोगों को डसा

Amroha News: अमरोहा जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र का गांव तरोली इन दिनों सांपों के खौफ से दहशत में है. बीते कुछ दिनों में सांप अब तक पांच लोगों को डस चुका है, जिसमें 11 वर्षीय बालक अर्पित की मौत हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:27 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

अमरोहा/विनीत अग्रवाल:अमरोहा जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र का गांव तरोली इन दिनों सांपों के खौफ से दहशत में है. बीते कुछ दिनों में सांप अब तक पांच लोगों को डस चुका है, जिसमें 11 वर्षीय बालक अर्पित की मौत हो गई, जबकि चार अन्य की जान बच चुकी हैं. इसके अलावा एक किसान के तीन मवेशियों की भी सांप के डसने से मौत हो चुकी है. डर का आलम यह है कि अब गांव में रिश्तेदार भी आने से कतराने लगे हैं.

ग्रामीणों का क्या कहना?
ग्रामीणों के मुताबिक, गांव के बीचोंबीच एक पुराना और गहरा तालाब है, जिसमें घास और गंदगी भरी हुई है. उनका कहना है कि बारिश के दौरान तालाब से सांप निकलकर घरों की ओर रुख करते हैं और अक्सर लोगों को डस लेते हैं. गांव निवासी अशोक नागर के 11 वर्षीय इकलौते बेटे अर्पित को सप्ताहभर पहले सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी कुछ ही घंटों में मौत हो गई थी. 

नहीं रुक रहा घटनाओं का सिलसिला
इसके बाद घटनाओं का सिलसिला नहीं रुका. ननिहाल में रह रही 15 वर्षीय सोनी, 26 वर्षीय रजनी, 24 वर्षीय मोहित और मंगलवार सुबह घर में झाड़ू लगा रही 30 वर्षीय मुनेश देवी को भी सांप ने काट लिया. सभी को आनन-फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पीड़ितों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. वहीं दो दिन पहले गांव निवासी रामवीर सिंह के तीन मवेशी भी सांप के जहर का शिकार बन गए. 

गांव में डर का माहौल
लगातार हो रही घटनाओं से गांव में डर का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि अब तक न तो वन विभाग और न ही प्रशासन की कोई टीम गांव में पहुंची है. ग्रामीणों की मांग है कि तालाब की जल्द सफाई कराई जाए ताकि सांपों का ठिकाना खत्म हो सके और गांव को इस आतंक से राहत मिले.

