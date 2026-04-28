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रामपुर में दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, थिनर डालकर जिंदा जलाने का मामला आया!

Rampur News: रामपुर में मानवता को शर्मसार कर दिया है. टांडा कोतवाली क्षेत्र में दहेज के लालच में एक विवाहिता को कथित तौर पर थिनर डालकर जिंदा जला दिया गया. कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार युवती ने दम तोड़ दिया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:14 PM IST
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रामपुर में दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, थिनर डालकर जिंदा जलाने का मामला आया!

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है. टांडा कोतवाली क्षेत्र में दहेज के लालच में एक विवाहिता को कथित तौर पर थिनर डालकर जिंदा जला दिया गया. कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार युवती ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है. 

जानिए पूरा मामला ? 
दरअसल, मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कीमती सामान और नकदी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे.  मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि आरोपियों ने महिला पर ज्वलनशील पदार्थ (थिनर) छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. 

परिजनों का भारी हंगामा 
युवती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा.  आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगाने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें फांसी जैसी कड़ी सजा दी जाए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर बमुश्किल स्थिति को नियंत्रित किया. 

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बयां की दरिंदगी की दास्तां
इस पूरे मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस और प्रशासन की जांच को और भी गंभीर बना दिया है. वायरल वीडियो में मृतका अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आपबीती सुना रही है. गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में भी वह अपने साथ हुई हैवानियत और ससुराल पक्ष के अत्याचारों का जिक्र कर रही है.यह वीडियो अब इस मामले में सबसे बड़ा साक्ष्य माना जा रहा है.

पुलिस कार्रवाई पर नजर 
टांडा कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो और परिजनों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी भी पुलिस की गश्ती जारी है.

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