संभल हिंसा मास्टरमाइंड शारिक साटा के मकान पर नोटिस चस्पा, 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी हो चुकी है जब्त

Sambhal Jama Masjid survey controversy: संभल हिंसा में शारिक साटा और उसके गैंग की संलप्तता के बाद पुलिस शारिक साटा गैंग पर लगातार शिकंजा कस रही है. शारिक साटा की 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद अब दीपासराय स्थित मकान को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:09 AM IST
Sambhal News
Sambhal News

सुनील सिंह/संभल: संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल की साजिश रचने वाले शारिक साटा की मुसीबतें बढ़ गई हैं.  संभल हिंसा के मास्टर माइंड भगोड़े शारिक साटा की 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद अब दीपासराय स्थित मकान को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की है. SIT ने शारिक साटा के मकान पर नोटिस चस्पा किया है. 

कोर्ट में पेश होने की मोहलत
मोहल्ले में डुगडुगी पिटवा कर 30 दिन के अंदर पुलिस अथवा कोर्ट के समक्ष पेश होने की मोहलत दी है. 30 दिन में पेश नहीं होने पर मकान कुर्की का अल्टीमेटम दिया गया है.

 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी पहले ही हो चुकी है जब्त
संभल हिंसा के मामले में आरोपी शारिक साठा की 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त कर चुकी है. हिंदूपुरा खेड़ा में जब्त जमीन पर असमोली सीओ का कार्यालय बनाए जाने की तैयारी है.  शारिक साठा के खिलाफ संभल हिंसा के मामले समेत वाहन चोरी अन्य संगीन मामलों के 60 से अधिक केस दर्ज हैं. पुलिस शरिक साठा के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर चुकी है. आपको बता दें, इस जगह के बराबर में पुलिस ने आउटपोस्ट बनाई है. इस जगह के करीब ही उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पुलिस पर पथराव और अगजनी कर हिंसा का तांडव किया था. गौरतलब है, संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल की साजिश शारिक साटा ने रची थी और उसी गिरोह के सदस्यों ने बवाल में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल किया. 

