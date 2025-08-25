Bijnor News: जन्म प्रमाण पत्र के लिए किया था अनुपम ने आवेदन, मिल गया 'डेथ सर्टिफिकेट', सदमे में परिवार
Bijnor News: जन्म प्रमाण पत्र के लिए किया था अनुपम ने आवेदन, मिल गया 'डेथ सर्टिफिकेट', सदमे में परिवार

Bijnor News: अनुपम अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र गलती से बना दिया गया. जब परिवार को प्रमाण पत्र मिला, तो हड़कंप मच गया. ग्राम पंचायत अधिकारी का कारनामा उजागर हो गया. पढ़िए क्या है पूरा मामला..

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:26 AM IST
राजवीर चौधरी /बिजनौर: बिजनौर जनपद में प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. यहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किया गया आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र में बदल गया. इस गलती ने न केवल एक जीवित व्यक्ति को "मृत" साबित कर दिया, बल्कि उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

क्या है पूरा मामला?
नजीबाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत तातारपुर लालू के विकास अधिकारी कुलवीर सिंह ने जयनगर कॉलोनी, बिजनौर रोड निवासी अनुपम अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बना डाला.  यह दस्तावेज ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सहायक द्वारा सीधे उनके घर भी पहुंचा दिया गया. घरवालों ने जैसे ही यह कागज देखा, उनके होश उड़ गए.  जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर परिवारजन चीखने-चिल्लाने लगे. धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई और लोग प्रशासन की इस चूक पर हैरान रह गए.

पीड़ित की आपबीती
अनुपम अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने तो केवल जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, मगर अधिकारियों की गंभीर लापरवाही ने उन्हें "कागजों में मृत" घोषित कर दिया.  उन्होंने कहा कि अगर यह रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में अपडेट हो जाता, तो उन्हें बैंकिंग, संपत्ति और पहचान से जुड़े तमाम कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ सकता था.

क्यों खड़े हुए सवाल?
यह मामला एक बड़े सवाल को जन्म देता है, आखिर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया कितनी लापरवाही से की जा रही है? बिना उचित जांच और हस्ताक्षर के इतने अहम दस्तावेज कैसे जारी हो सकते हैं?

लोगों में नाराजगी
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है.  उनका कहना है कि अगर ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में कोई भी आम नागरिक प्रशासनिक भूल का शिकार हो सकता है.ग्रामीणों और परिजनों ने मांग की है कि इस लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए.

;