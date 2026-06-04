बिजनौर: गैंगस्टर अतीक अहमद पर बड़ा प्रहार, 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत बिजनौर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बुधवार को जिला प्रशासन और जालौन पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 168 करोड़ 13 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया. इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और यह प्रशासन की ओर से अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है.

सहसपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

प्रशासन की यह कार्रवाई बिजनौर के सहसपुर थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव में की गई. यहां अतीक अहमद का 'उमर इंटरनेशनल' नाम का मीट प्लांट स्थित है. बुधवार को भारी पुलिस बल के साथ जालौन पुलिस, बिजनौर प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. कार्रवाई के दौरान ढोल-नगाड़े बजाकर और मुनादी करवाकर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि अपराध के बल पर बनाई गई संपत्ति पर अब सरकार का नियंत्रण होगा.

संपत्तियों पर लगा सरकारी बोर्ड

प्रशासन ने न केवल मीट प्लांट 'उमर इंटरनेशनल' को सील किया, बल्कि उससे जुड़ी अन्य संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया. इनमें स्लॉटर हाउस, विशाल तालाब, कृषि योग्य भूमि और अन्य संबंधित परिसंपत्तियां शामिल हैं. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इन सभी संपत्तियों पर सरकारी कुर्की के बोर्ड लगा दिए. जिला प्रशासन ने धामपुर के उपजिलाधिकारी को इस पूरी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया है, जो अब इन संपत्तियों की कानूनी देखरेख करेंगे.

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जालौन से जुड़ा है पूरा मामला

इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि जालौन जिले से जुड़ी है. अतीक अहमद के खिलाफ जालौन जिले में गोवध निवारण अधिनियम के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखकर अवैध तरीके से यह अकूत संपत्ति खड़ी की थी. इसी मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जालौन और बिजनौर पुलिस ने मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की.

क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय

इस पूरी कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. इलाके में मुनादी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हुई इस जब्ती को अपराध के खिलाफ प्रशासन की सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. इस कार्रवाई ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में माफियाओं के लिए अब कोई जगह नहीं है और उनके द्वारा बनाई गई अवैध साम्राज्य की जड़ों पर प्रशासन लगातार प्रहार कर रहा है.

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