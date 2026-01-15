बेकाबू बोलेरो का कोहराम ! ऑटो सवार को उड़ाया...सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है. सर्विस रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में बोलेरो की टक्कर से एक ऑटो सवार की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा इतना भयावह था कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मृतक की पहचान बिजौरा निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

सीएनजी भरवाने जा रहा था ऑटो

जानकारी के अनुसार,ऑटो चालक अपने वाहन में सवारियों के साथ सीएनजी भरवाने के लिए सर्विस रोड से गुजर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो सड़क किनारे पलटते-पलटते बचा, लेकिन साइड में बैठे जितेंद्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

एचपी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

बताया जा रहा है कि हादसे की पूरी वारदात पास ही स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बोलेरो बेहद तेज गति में आती है और बिना ब्रेक लगाए ऑटो को टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ जाते हैं, जबकि बोलेरो चालक मौके से वाहन समेत फरार हो जाता है. सीसीटीवी फुटेज हादसे की गंभीरता और बोलेरो की रफ्तार को साफ उजागर करता है.

पुलिस जांच में जुटी, चालक की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर फरार बोलेरो चालक और वाहन की पहचान शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों में आक्रोश, सख्ती की मांग

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. लोगों का कहना है कि सर्विस रोड पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही. लोगों ने मांग की है कि सर्विस रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, नियमित पुलिस गश्त हो और तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.

