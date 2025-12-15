आजम खान की भाभी का निधन, जनाजे में शामिल होने को मांगी गई पैरोल

Rampur News/सैयद आमिर: रामपुर में सपा नेता आजम खान के बड़े भाई शरीफ खान की पत्नी का निधन हो गया है. जानकारी के अनुसार, अंतिम संस्कार और नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने के लिए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने की संभावना है. इस संबंध में अनुमति मांगी गई है.

जनाजे में शामिल होने को मांगी गई पैरोल

आजम खान की ओर से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई है. उनके अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि इस आवेदन दाखिल कर दिया गया है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है. परिवार सूत्रों के अनुसार, नमाज-ए-जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी. परिवार और समर्थकों की निगाहें अब प्रशासन के निर्णय पर टिकी हैं, ताकि दुख की इस घड़ी में आजम खान अपने परिजनों के साथ खड़े हो सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि फर्जी पासपोर्ट मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है. 50 हजार का जुर्माना भी लगा है. यह केस 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए, जिसमें कथित तौर पर असत्य और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया. प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि इन पासपोर्टों का उपयोग भी किया गया. एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी,जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 1990 बताई गई थी. दोनों वर्तमान में जेल में बंद हैं.

और पढे़ं: 'मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…' मौत से पहले प्रेमिका का आया वीडियो, प्राइवेट पार्ट से मिले कपड़े के टुकड़े!

सुनो! तुम्हारी भाभी जहर खा ली...प्रेमी ने अस्पताल से आया फोन, परिजन देखने पहुंचे तो उड़ गए होश

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !