आजम खान की भाभी का निधन, जनाजे में शामिल होने को मांगी गई पैरोल

Rampur News:  आजम खान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके बड़े भाई शरीफ खान की पत्नी का निधन हो गया है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:16 PM IST
Rampur News/सैयद आमिर: रामपुर में सपा नेता आजम खान के बड़े भाई शरीफ खान की पत्नी का निधन हो गया है. जानकारी के अनुसार, अंतिम संस्कार और नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने के लिए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने की संभावना है. इस संबंध में अनुमति मांगी गई है. 

आजम खान की ओर से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई है. उनके अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि इस आवेदन दाखिल कर दिया गया है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है. परिवार सूत्रों के अनुसार, नमाज-ए-जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी. परिवार और समर्थकों की निगाहें अब प्रशासन के निर्णय पर टिकी हैं, ताकि दुख की इस घड़ी में आजम खान अपने परिजनों के साथ खड़े हो सकें. 

बता दें कि फर्जी पासपोर्ट मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है. 50 हजार का जुर्माना भी लगा है. यह केस 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए, जिसमें कथित तौर पर असत्य और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया.   प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि इन पासपोर्टों का उपयोग भी किया गया. एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी,जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 1990 बताई गई थी.  दोनों वर्तमान में जेल में बंद हैं. 

