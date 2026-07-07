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आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें! अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला

Rampur News: अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई. अब कोर्ट का फैसला आएगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 07, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:15 PM IST
आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें! अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला
Image Credit: Azam KhanSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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