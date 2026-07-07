आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें! अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला

दिसंबर 2025 में दोषमुक्त कर दिया

18 दिसंबर 2025 को स्पेशल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त न मानते हुए आजम खान को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता फैसल खां लाला ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी. मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता फैसल खां लाला भी अदालत में मौजूद रहे. बहस समाप्त होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में 18 जुलाई को निर्णय सुनाए जाने की संभावना है.