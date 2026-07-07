आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें! अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण केस में आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुरेश दिवाकर/रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. जेल में बंद सपा नेता आजम खान से जुड़े एक और चर्चित मामले में अब फैसला आने की तारीख तय हो गई है. अधिकारियों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर बहस पूरी हो चुकी है. अब सेशन कोर्ट 18 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.
यह है पूरा मामला
यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा है. आरोप है कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आजम खान ने ऐसा भाषण दिया. इसमें तत्कालीन जिला प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बातें कही गईं. भाषण का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आया. इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने 2 अप्रैल 2019 को रामपुर शहर कोतवाली में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल
शिकायत में आरोप लगाया गया कि भाषण के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए और ऐसे बयान दिए गए, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी. पुलिस ने मामले की जांच के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. इसके बाद इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चली.
दिसंबर 2025 में दोषमुक्त कर दिया
18 दिसंबर 2025 को स्पेशल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त न मानते हुए आजम खान को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता फैसल खां लाला ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी. मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता फैसल खां लाला भी अदालत में मौजूद रहे. बहस समाप्त होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में 18 जुलाई को निर्णय सुनाए जाने की संभावना है.