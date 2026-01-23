आजम खान परिवार का ट्रस्ट से इस्तीफा, पत्नी-बेटे भी निकले....बहन संभालेंगी कमान

Azam Khan: रामपुर जेल में बंद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने सपनों के प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है. कानूनी मुश्किलों और जेल यात्राओं के बीच,आजम खान ने अपनी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ ट्रस्ट के सभी पदों से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है. पढ़िए पूरी खबर

बहन ट्रस्ट की अध्यक्ष, बेटा बना नया सचिव

ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिए अब एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें आजम खान की बहन को सर्वोच्च पद दिया गया है. आजम खान की बहन निकहत अखलाक को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है. आजम खान के बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम,जो अब तक केवल जोहर यूनिवर्सिटी के सदस्य थे उन्हें अब ट्रस्ट का नया सचिव बनाया गया है. मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष, सपा विधायक नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव व जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है

आजम खान की एक बड़ी रणनीतिक चाल!

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि आजम खान डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के जेल में होने के कारण ट्रस्ट और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर पब्लिक स्कूल के कामकाज में काफी दिक्कतें आ रही थीं. इस फेरबदल को आजम खान की एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है ताकि उनके परिवार की गैर-मौजूदगी में भी जौहर यूनिवर्सिटी और अन्य प्रोजेक्ट्स का काम कानूनी बाधाओं के बिना चलता रहे,

30 से ज्यादा गंभीर मुकदमे

आजम खान का यह कदम उनके और उनके परिवार पर कसते कानूनी शिकंजे का परिणाम की वजह बताया जा रहा है. जौहर ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से अधिक गंभीर मुकदमे चल रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में एक साथ बैटिंग करेंगे राहुल अखिलेश! दोनों 2027 और 2029 के 'कप्तान', रायबरेली में लगे सियासी पोस्टर

Samajwadi Party News: मकर संक्रांति के बाद सपा में बड़े फेरबदल की तैयारी, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव!