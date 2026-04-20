Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3185459
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्ला की अपील पर सुनवाई आज, जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल? आने वाला है फैसला!

Azam Khan PAN card case: रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अपना फैसला सुनाएगी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rampur news
rampur news

रामपुर: रामपुर के चर्चित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी.  बीते 6 अप्रैल को रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज (20 अप्रैल) की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी.  दो पैन कार्ड मामले में 17 नवम्बर 2025 को रामपुर के एमपी,एमएलए कोर्ट ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सजा औऱ 50-50 हजार का जुर्माना  लगाया गया था. सजा के खिलाफ आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म ने सेशन कोर्ट अपील की थी. 

पढ़िए पूरा मामला
यह मामला अब्दुल्ला आज़म के कथित तौर पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है. वर्ष 2019 में भाजपा के शहर विद्यायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था.  उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे, जो नियमों का उल्लंघन है. जांच के दौरान इस मामले में  आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया. 

कोर्ट से सात-सात साल की सजा और अर्थदंड
मामले की सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था और कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था. फिलहाल दोनों नेता जेल में बंद हैं और उन्होंने इस सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सोमवार की तारीख तय की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर नियमों की खुलेआम धज्जियां, जान जोखिम में डालकर युवकों ने किया स्टंट

अगले 48 घंटे भारी...आसमान से बरस रही आग, तप रहा बांदा-प्रयागराज, आगरा-मेरठ समेत इन जिलों में 'भीषण लू' का रेड अलर्ट!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

azam khanSamajwadi Party leader Azam KhanUP News

Trending news

ballia news
बलिया में मानवता शर्मसार! शव को ई-रिक्शा में पोस्टमार्टम ले जाने पर भड़का विवाद
azam khan
पैन कार्ड केस में आजम-अब्दुल्ला की अपील पर सुनवाई आज, जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल?
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में समाधान दिवस बना मजाक,फरियादियों के बीच इंस्पेक्टर देखते रहे IPL मैच
UP weather
यूपी में लू और तपिश ने थामी जिंदगी की रफ्तार! अयोध्या समेत कई जिलों में बढ़ा पारा
Ayodhya news
अयोध्या में फल मंडियों पर FSSAI का छापा: केमिकल से फल पकाने पर सख्ती!
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में हाईवे पर नियमों की खुलेआम धज्जियां, युवकों ने किया स्टंट
Lucknow news
लखनऊ ATS का बड़ा एक्शन; दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकियों आकिब-आजाद के पासपोर्ट निरस्त
prayagraj news
महंत नरेंद्र गिरी मौत केस; आरोपी संदीप तिवारी की जमानत पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
CM yogi Paati
फसलों का चक्र,मौसम का मिजाज,दोनों को समझें प्रदेशवासी,बढ़ती गर्मी पर CM योगी की पाती
up breaking news
UP Breaking News Live: संभल जामा मस्जिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीएम योगी की पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें