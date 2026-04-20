पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्ला की अपील पर सुनवाई आज, जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल? आने वाला है फैसला!

रामपुर: रामपुर के चर्चित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी. बीते 6 अप्रैल को रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज (20 अप्रैल) की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी. दो पैन कार्ड मामले में 17 नवम्बर 2025 को रामपुर के एमपी,एमएलए कोर्ट ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सजा औऱ 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया था. सजा के खिलाफ आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म ने सेशन कोर्ट अपील की थी.

पढ़िए पूरा मामला

यह मामला अब्दुल्ला आज़म के कथित तौर पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है. वर्ष 2019 में भाजपा के शहर विद्यायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे, जो नियमों का उल्लंघन है. जांच के दौरान इस मामले में आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया.

कोर्ट से सात-सात साल की सजा और अर्थदंड

मामले की सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था और कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था. फिलहाल दोनों नेता जेल में बंद हैं और उन्होंने इस सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सोमवार की तारीख तय की थी.

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