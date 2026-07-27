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कौन हैं ASP राजकुमार सिंह? बेहतर पुलिसिंग की मिसाल... बैडमिंटन कोर्ट में भी लगा चुके हैं पदकों की झड़ी

Who is ASP Raj Kumar Singh: मुरादाबाद में चार दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 पीपीएस अफसर राजकुमार सिंह ने 17 मेडल जीतकर यूपी पुलिस का मान बढ़ाया है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 27, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:30 PM IST
कौन हैं ASP राजकुमार सिंह? बेहतर पुलिसिंग की मिसाल... बैडमिंटन कोर्ट में भी लगा चुके हैं पदकों की झड़ी
Image Credit: फाइल फोटो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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