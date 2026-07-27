कौन हैं ASP राजकुमार सिंह? बेहतर पुलिसिंग की मिसाल... बैडमिंटन कोर्ट में भी लगा चुके हैं पदकों की झड़ी

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Who is ASP Raj Kumar Singh: मुरादाबाद में आयोजित चार दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में ASP राजकुमार सिंह ने कमाल कर दिया. चैंपियनशिप में एएसपी राजकुमार सिंह ने सभी ईवेंट खेलते हुए 9 गोल्ड मेडल जीते, साथ ही चार सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इसके अलावा 4 ब्रांज मेडल के साथ कुल 17 पदक अपने नाम किया.
पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग ने की जमकर तारीफ
एएसपी राजकुमार के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग राजीव सभरवाल ने उन्हें सम्मानित किया. किसी एक प्रतियोगिता में एक साथ इतने मेडल हासिल कर उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव बढ़ावा है. इस दौरान महानिदेशक ट्रेनिंग राजीव ने उनकी तारीफ की. बता दें कि राजकुमार सिंह 2008 बैच के पीपीएस अफसर हैं. वह बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025-26 में जीते थे पदक
गौरतलब है कि एएसपी राजकुमार सिंह इससे पहले भी कई अन्य बैटमिंटन प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाया है. अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने इससे पहले ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक अपने नाम किया था. एएसपी राजकुमार सिंह ने मिश्रित डबल्स और वेटरन्स पुरुष डबल्स स्पर्धाओं में शानदार खेल दिखाते हुए दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की थी.
उत्तर प्रदेश के पहले अधिकारी
यूपी डीजीपी और खेल सचिव सुहास एलवाई ने राजकुमार सिंह को पदक पहनाकर सम्मानित किया था. साल 2017 में केरल के कोच्चि में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजकुमार सिंह ने मिश्रित डबल्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था. राजपत्रित अधिकारी श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह उत्तर प्रदेश के पहले अधिकारी माने जाते हैं. राजकुमार सिंह ने केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.