कौन हैं ASP राजकुमार सिंह? बेहतर पुलिसिंग की मिसाल... बैडमिंटन कोर्ट में भी लगा चुके हैं पदकों की झड़ी

उत्तर प्रदेश के पहले अधिकारी

यूपी डीजीपी और खेल सचिव सुहास एलवाई ने राजकुमार सिंह को पदक पहनाकर सम्मानित किया था. साल 2017 में केरल के कोच्चि में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजकुमार सिंह ने मिश्रित डबल्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था. राजपत्रित अधिकारी श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह उत्तर प्रदेश के पहले अधिकारी माने जाते हैं. राजकुमार सिंह ने केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.