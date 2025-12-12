Amroha News: सऊदी में अमरोहा के राशिद से निकाह, नेपाल के रास्ते यूपी में एंट्री...पति के साथ गिरफ्तार बांग्लादेशी बहू

UP News: नेपाल के रास्ते भारत में घुसी एक बांग्लादेशी महिला को यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया गया है. सऊदी अरब में निकाह कर वह बिना वीजा भारत पहुंची .
विनित अग्रवाल/अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है. महिला का पति भी अरेस्ट किया गया है. खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कई घंटों तक दोनों से पूछताछ की गई.
होलिका चौक के पास चेकिंग के दौरान मिली सूचना पर पुलिस टीम मोहल्ला कटरा निकट सुनहरी मस्जिद पहुंची, जहाँ रीना बेगम नाम की महिला बिना वैध वीजा और दस्तावेजों के रह रही थी. पुलिस ने उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद किया, लेकिन भारत में प्रवेश को लेकर कोई वैध कागज़ नहीं मिला. बांग्लादेशी महिला का नाम रीना बेगम है और वह ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है. उसके पिता सुलेमान शेख है. प्रारंभिक पूछताछ में रीना बेगम ने कबूल किया कि वह अपने पति राशिद अली के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी. पिछले दो महीनों से अमरोहा में रह रही थी.
पति भी पुलिस हिरासत में..
पुलिस के अनुसार, आरोपी राशिद अली ने न तो स्थानीय थाने को सूचना दी और न ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पत्नी का सत्यापन कराया, जो विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध है. महिला को महिला आरक्षी की निगरानी में लिया गया, जबकि आरोपी राशिद अली को भी हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
सऊदी अरब में किया था निकाह
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है. कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था. इसके बाद महिला ने नेपाल बॉर्डर से पति के साथ भारत आ गई. पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.
वीडियो वायरल
बांग्लादेशी महिला रीना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो में वह विमान में बैठी है और बाय बाय बांग्लादेश बोलती नजर आ रही है. एक-दूसरे वीडियो में रीना बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान के आगे खड़ी होकर बंगला भाषा में कुछ कहती नजर आ रही है.वीडियो के आधार पर ही खुफिया एजेंसी इस बात का यकीन था कि रीना बेगम बांग्लादेश की ही रहने वाली है.
