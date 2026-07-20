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बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त बुलाकर ले गए, फिर बेरहमी से रेत दिया गला... 25 हजार के विवाद में खौफनाक कत्ल

Moradabad News: मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में युवक अहसान हसन उर्फ रितिक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने 25 हजार रुपये के विवाद में दोस्तों पर बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:23 PM IST
बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त बुलाकर ले गए, फिर बेरहमी से रेत दिया गला... 25 हजार के विवाद में खौफनाक कत्ल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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