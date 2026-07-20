बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त बुलाकर ले गए, फिर बेरहमी से रेत दिया गला... 25 हजार के विवाद में खौफनाक कत्ल

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Moradabad News/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के पास एक युवक का गला रेतकर हत्या किए जाने की सूचना मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान अहसान हसन उर्फ रितिक के रूप में हुई. मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक के दोस्तों पर लगाया और दोस्ती से जुड़े एक पुराने विवाद का खुलासा किया.
परिजनों के अनुसार
रितिक के दोस्त तंजीम पर उसके 25 हजार रुपये उधार थे. पैसे मांगने को लेकर कुछ दिन पहले दोनों के बीच विवाद और मारपीट भी हुई थी. हालांकि, उस समय थाने में समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया था. परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते शनिवार रात तंजीम और उसके दो साथी रितिक को जन्मदिन की पार्टी मनाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य भी जुटाए गए हैं. पुलिस आगे की जांच में जुटी है.
मृतक के भाई अदनान ने क्या बताया?
मृतक के भाई अदनान ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे तनवीर नाम के युवक की मां उनके घर आईं और बताया कि उनका बेटा तथा रितिक साथ गए थे, लेकिन उनके बेटे के सिर पर चोट लगी है और रितिक के साथ अनहोनी हो गई है. इसके बाद परिवार के लोग मौके की तलाश में निकले. रात करीब 3 बजे उन्हें ताजपुर माफी से फोन आया कि गरीब नवाज हॉल के पीछे भट्टी के पास एक शव मिला है.
अदनान ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो पुलिस पहले से मौजूद थी. पहचान करने पर पता चला कि शव उनके भाई रितिक का है. उन्होंने आरोप लगाया कि रितिक की गर्दन लगभग पूरी तरह काट दी गई थी. इसके अलावा उसके सिर पर मूसल और पत्थर से कई वार किए गए थे तथा गर्दन पर चाकू से हमला किया गया था. उन्होंने दावा किया कि फैज और तनवीर को गिरफ्तार किया जा चुका है.
25 हजार रुपये के विवाद का आरोप
अदनान का कहना है कि कुछ दिन पहले 25 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. जब रितिक पैसे मांगने गया तो उसके साथ मारपीट की गई. बाद में आरोपी उनके घर भी पहुंचे और परिवार के साथ भी मारपीट की. हालांकि, उस समय थाने में समझौता हो गया था.
एसपी ग्रामीण ने क्या कहा?
एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि सुबह भोजपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ताजपुर माफी के पास एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. जांच में पता चला कि मृतक मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरबलान का निवासी था. वह अपने तीन दोस्तों के साथ गया था, जहां पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और आरोपियों ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.