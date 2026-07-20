बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त बुलाकर ले गए, फिर बेरहमी से रेत दिया गला... 25 हजार के विवाद में खौफनाक कत्ल

एसपी ग्रामीण ने क्या कहा?

एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि सुबह भोजपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ताजपुर माफी के पास एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. जांच में पता चला कि मृतक मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरबलान का निवासी था. वह अपने तीन दोस्तों के साथ गया था, जहां पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और आरोपियों ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.