बिजनौर में बच्चा चोर गैंग का बड़ा खुलासा, अस्पताल संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले में अस्पताल से नवजात को खरीदने और बेचने के मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है. जन्म के तुरंत बाद ही अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गिरोह के साथ मिलकर नवजात को बेच दिया था. बच्चे की खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक और बच्चा खरीदने वाले बरेली के दंपति को गिरफ्तार किया. इस केस में 12 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है.

पुलिस ने किया मामले का खुलासा

मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात विनय कुमार सिंह ने बताया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव छोईया नंगली निवासी करण सिंह की पत्नी रुक्मेश ने 13 मई को नूरपुर के एसआर हेल्थ केयर सेंटर में बेटे को जन्म दिया था. नवजात के इलाज का बहाना बनाकर डॉक्टर बालक को अपने साथ ले गए. इसके बाद उसके मां-बाप से मिलवाया नहीं गया.

आरोपियों पर दर्ज हुआ केस

23 मई को अस्पताल से नवजात की मां की छुट्टी कर दी गई. इसी बीच अस्पताल संचालक ने पीड़ित से कुछ कागजों पर अंगूठे लगवा लिए थे. बच्चा नहीं मिलने पर पीड़ित करण सिंह ने पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह से गुहार लगाई. पूर्व सांसद के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने डॉ जावेद, डॉक्टर रीना चौधरी, डॉक्टर महार सिंह, सलमान और नर्स वंदना के खिलाफ केस दर्ज किया.

पुलिस ने बरामद किया बच्चा

पुलिस ने एक्शन लेते हुए बरेली के जीएमसीटी कॉलोनी कर्मचारी इज्जत नगर निवासी रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रियता से बच्चा बरामद कर लिया. पुलिस ने नूरपुर निवासी अस्पताल संचालक सलमान और बरेली निवासी रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रियता को गिरफ्तार कर लिया.

बिचौलियों से होते हुए 5 लाख पहुंच गई नवजात की कीमत

एसपी देहात में बताया कि जन्म के बाद ही नवजात को पीड़ित के बहनोई ने अपने साथी और अस्पतालों के डॉक्टर के साथ मिलकर चांदपुर के धनवंतरी अस्पताल में काम करने वाले प्रदीप को 270000 में बेच दिया था. जिसने बच्चे को वर्णिका अस्पताल नजीबाबाद में डॉक्टर आरती और उसके सहयोगी डॉक्टर सूरज के हवाले कर दिया. फिर इन दोनों ने उक्त बालक को बरेली निवासी दंपति को साढे 5 लख रुपए में बेच दिया.

सराय आलम का दंपति बना फर्जी माता-पिता

बरेली के दंपति को बच्चा देने के साथ ही 8 जुलाई को सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद में फर्जी कागजात तैयार कर पंजीकरण भी कराया गया. जिसमें बालक के असल माता-पिता की जगह गोपाल और उसकी पत्नी रूपा निवासी गांव सराय आलम फर्जी माता-पिता के रूप में दर्शाए गए. जिसमें अजय बंगाली और विनीता को गवाह बनाया गया.

इनकी गिरफ्तारी बाकी

इस मामले में डॉक्टर रीना चौधरी, वंदना, माखन, राकेश, धर्मेंद्र, डॉक्टर सूरज, गोपाल, रूपा पत्नी गोपाल, विनीता अग्रवाल, अजय बंगाली, आरती, प्रदीप का गिरफ्तार किया जाना भी बाकी है.

