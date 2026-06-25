रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आयकर विभाग से एक बहुत बड़ा झटका लगा है. आजम खान द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिलने वाली टैक्स छूट को सरकार द्वारा पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अब जौहर ट्रस्ट से भारी टैक्स, ब्याज और पेनल्टी वसूली जाएगी. इस फैसले के बाद जौहर ट्रस्ट अब कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा. आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर-जनहितकारी और अनियमित बताया गया है. लखनऊ स्थित प्रधान आयकर आयुक्त (PCIT - सेंट्रल) कार्यालय ने इस बड़ी कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है. आजम ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और यूनिवर्सिटी के लाइफटाइम चांसलर हैं. टैक्स लाभ खत्म होने से ट्रस्ट की वित्तीय मुश्किलें बढ़ सकती हैं.