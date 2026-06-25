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आज़म खान को बड़ा झटका, इनकम टैक्स विभाग ने रद्द किया जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, करोड़ों के चंदे पर उठे सवाल!

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को एक बार फिर झटका लगा है. आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को इनकम टैक्स विभाग ने रद्द कर दिया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 25, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:03 AM IST
आज़म खान को बड़ा झटका, इनकम टैक्स विभाग ने रद्द किया जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, करोड़ों के चंदे पर उठे सवाल!
Image Credit: rampur newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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