Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3234184
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

गो-तस्करी के काले साम्राज्य पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 168 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

Bijnor News: उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत बिजनौर और जालौन जिला प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गोमांस तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर अतीक अहमद (पुत्र मोहम्मद उमर) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं.

 

Written By  Rajveer Chaudhary|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor News
Bijnor News

राजवीर चौधरी / बिजनौर: गोमांस तस्करी एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर के अतीक अहमद के विरुद्ध बिजनौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं. यह कार्रवाई जिला जालौन जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा भेजी गयी आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर जसजीत कौर द्वारा कुर्की के आदेश जारी किये गए है.

जालौन पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर एवं उसके गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत जालौन जिले मे अभियोग पंजीकृत है. जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गिरोह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया गया तथा उसी अवैध धन से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गईं. 

उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा जनपद बिजनौर के सहसपुर कस्बे के स्थित ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि तथा निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें भूमि एवं भवन का कुल मूल्य लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंका गया. जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित पाई गई, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिजनौर डीएम जसजीत कौर ने इस फैक्ट्री को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए है. जल्द ही इस फैक्ट्री पर जिला प्रशासन जालौन और बिजनौर की संयुक्त टीम कुर्की के आदेश का पालन करती नजर आयेगी. 

प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी ताकि जनपद में कानून का राज और अधिक सुदृढ़ हो सके. यह कार्रवाई संगठित अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा तथा कानून के दायरे में लाकर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. 

और पढे़ं: सपनों के आशियाने में 'अपनों' से धोखा? टाटा यूरेका पार्क में बढ़ा मेंटेनेंस का 'टैक्स', रो पड़े निवासी!
 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bijnor news

Trending news

vande bharat express train
4 घंटे खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप
Ghaziabad weather news
गरजेंगे बादल, चलेगी तूफानी आंधी... गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में मौसम का घमासान!
Gorakhpur News
खुशखबरी! रामगढ़ताल की तर्ज पर चमक उठा चिलुआताल, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
Basti News
आकाश गुप्ता की मुहिम ने मनोरमा को दिया नया जीवन, 'मन की बात' में पीएम ने की तारिफ
lucknow weather alert
गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली... लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
bijnor news
गो-तस्करी के काले साम्राज्य पर प्रशासन का प्रहार, 168 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
Bahraich news
बहराइच में सड़क पर बैठे तेंदुए के सामने गिरा बाइक सवार, जानें फिर क्या हुआ ?
IAS Archana Agarwal
कौन हैं IAS अर्चना अग्रवाल? सीएम योगी ने राजस्व परिषद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी
Noida News
सपनों के आशियाने में 'अपनों' से धोखा? टाटा यूरेका पार्क में बढ़ा मेंटेनेंस का टैक्स
UPMSP
माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, 4 ज्वाइंट डायरेक्टर और 28 DIOS बदले