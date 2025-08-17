Bijnor News: दौड़ते-दौड़ते तोड़ा दम, बिजनौर में 20 साल के युवक को जन्मदिन पर मिली 'मौत'
Bijnor News: दौड़ते-दौड़ते तोड़ा दम, बिजनौर में 20 साल के युवक को जन्मदिन पर मिली 'मौत'

Bijnor News: यूपी के बिजनौर जिले में रनिंग करते वक्त एक 20 साल के युवक ने दम तोड़ दिया. युवक की मौत की वजह हार्टअटैक बताई जा रही है. जिस दिन युवक की मौत हुई उसी दिन उसका जन्मदिन भी था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:01 AM IST
Bijnor News (राजवीर चौधरी): यूपी के बिजनौर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बीस साल के युवक की दौड़ लगाने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई. खबर मिलत ही गांव में मातम का माहौल पसर गया. जानकारी के मुताबिक युवक की जिस दिन मौत हुई उसी दिन उसका जन्मदिन भी था. प्रशांत ने हाल ही में अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास की थी, 25 अगस्त को उसका फिजिकल टेस्ट होना था.

सेना में जाकर देश सेवा का था सपना
प्रशांत सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता था लेकिन उसका यह सपना अधूरा रह गया. सुबह की दौड़ के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. मौत की वजह हार्टअटैक बताया जा रहा है. मामला बिजनौर जिले के किरतपुर थाना इलाके के हैवतपुर गांव का है.

