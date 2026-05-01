शुगर मिल की राख से 4 बच्चे झुलसे, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, प्रशासन ने शुरू की जांच

राजवीर चौधरी/बिजनौर: बिजनौर में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक शुगर मिल की गर्म राख ने चार मासूम बच्चों को झुलसा दिया. यह घटना झालू रोड स्थित जोधुवाला गांव के पास की है. यहां सड़क किनारे पड़ी राख बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुई.

सड़क किनारे गर्म राख में गिरे बच्चे

शुक्रवार दोपहर शहर के अलग-अलग मोहल्लों से आए चार बच्चे आम के बाग में लकड़ी बीनने गए थे. इसी दौरान वे बाग के पास सड़क किनारे पड़ी फैक्टरी की गर्म राख के संपर्क में आ गए और अचानक उसमें गिर पड़े. गर्म राख की वजह से बच्चे बुरी तरह झुलस गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया.

घायल बच्चों का ब्योरा

घायलों में मोहम्मद शाद (12), रिहान उर्फ इशान (13), साहिल (13) और उजैर (13) शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे 30 से 50 प्रतिशत तक झुलसे हैं. गर्म राख के कारण उनके पैरों में गंभीर जलन हुई है, जबकि दो बच्चों के हाथ भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

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दमकल की गाड़ियों ने राख को ठंडा किया

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पानी डालकर राख को ठंडा किया. प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. चार दिन पहले एक पिता-पुत्र और दो महिलाएं भी इसी तरह की गर्म राख से झुलस चुके हैं.

भाजपा नेता इलाज के लिए दिये 50-50 हजार रुपये

मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौसम चौधरी अस्पताल पहुंचे और बच्चों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

घटना पर प्रशासन का बयान

एसडीएम सदर रितु रानी ने कहा कि सड़क किनारे राख डालने वालों की पहचान की जा रही है और जिम्मेदार लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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