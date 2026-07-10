उफान पर नदियां, आफत में जान... बिजनौर में दो अलग-अलग घटनाओं में 4 नदी में बहे, तीन की तलाश जारी

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बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर आई मालन नदी शुक्रवार को तीन परिवारों के लिए आफत बन गई. कुछ ही घंटों के अंतराल में नदी में दो अलग-अलग हादसे हुए. पहले हादसे में रपटा पार करते समय एक व्यक्ति तेज बहाव में बह गया, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है. वहीं दूसरी घटना में नदी में नहाने गए दो नाबालिग किशोर अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए. दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है.
रपटे पर तेज बहाव में बहा शख्स
पहली घटना मंडावर थाना क्षेत्र के रावली-ब्रह्मपुरी रपटे की है.जानकारी के अनुसार रविंद्र (43 वर्ष) पुत्र अतर सिंह, निवासी ग्राम कूकड़ा, ब्लॉक हल्दौर, अपनी रिश्तेदारी में गांव शहजादपुर जा रहे थे. रास्ते में रावली-ब्रह्मपुरी के बीच बने रपटे पर तेज बहाव के बावजूद उन्होंने पैदल नदी पार करने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रामीणों ने उन्हें कई बार रोकने और रपटा पार न करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी.
रपटे में बहने का वीडियो भी वायरल
बताया जाता है कि रपटे के बीच पहुंचते ही उनका पैर फिसल गया और वह मालन नदी के तेज बहाव में बह गए. मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. हादसे का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काफी देर तक तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. शाम करीब 4 बजे हुई इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि ग्रामीण लगातार गोताखोरों की मांग कर रहे हैं.
नदी में नहाने गए तीन युवक डूबे, एक बचा, दो की तलाश
उधर इसी बीच शाम करीब 5:30 बजे मालन नदी में एक और बड़ा हादसा सामने आया. पुलिस के अनुसार तीन युवक नदी मे नहाने गए थे जिनमे से एक को बचा लिया गया दो की तलाश जारी है. नहाने के दौरान अचानक नदी का तेज बहाव बढ़ गया और दोनों किशोर उसकी चपेट में आकर बह गए.
युवकों की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों की तलाश शुरू कर दी है. समाचार लिखे जाने तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी था.
आकांक्षा गौतम सीओ नजीबाबादने बताया कि नहाने के दौरान तीन युवकों के नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई है. एक युवक को मौके पर मौजूद गोताखोर और नाविकों ने बचा लिया, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.
प्रशासन की लोगों से अपील
लगातार हो रही बारिश के कारण मालन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि उफनती नदियों, जलमग्न रपटों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं. वहीं एक ही दिन में मालन नदी में हुए इन दो बड़े हादसों ने प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, चेतावनी बोर्ड और राहत-बचाव दल की तैनाती आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.